Luật AI, 'thanh lọc' KOL là sự kiện ICT tiêu biểu 2025

Các sự kiện ICT tiêu biểu trong năm 2025 xoay quanh loạt quy định bao trùm không gian số, công nghệ chiến lược và xử lý vi phạm của các KOL/KOC.

Ban chủ nhiệm ICT Press Club trong sự kiện công bố tại Hà Nội ngày 29/12. Ảnh: Minh Sơn.

Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) vừa công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tiêu biểu trong năm 2025. Những sự kiện được bình chọn bởi gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí của Việt Nam, cho thấy bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực công nghệ thông tin trong nước.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, chia sẻ năm 2025 là dấu mốc đặc biệt với tiến trình phát triển ngành ICT tại Việt Nam. Hàng loạt quyết sách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và kinh tế số được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

"Từ góc nhìn tổng thể, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số, mà là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam", ông Phú nhấn mạnh.

Luật hóa toàn diện không gian số

Trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam thông qua hàng loạt luật quan trọng, bao trùm gần như toàn bộ không gian số, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông.

Điểm đặc biệt của các đạo luật không chỉ đến từ số lượng mà ở tư duy lập pháp xuyên suốt, coi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm của phát triển, quản trị không gian số như một không gian kinh tế - xã hội - an ninh hoàn chỉnh.

Cụ thể, Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) xây dựng, Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2025) được xem là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa những chiến lược trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Luật Công nghiệp Công nghệ số (thông qua ngày 14/6/2025, có hiệu lực từ 1/1/2026) điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực như bán dẫn, AI, blockchain, tài sản số... tạo nền tảng pháp lý đồng bộ để phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club. Ảnh: Minh Sơn.

Đặc biệt, việc thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày 10/12/2025 đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia trên thế giới sở hữu khung pháp lý toàn diện về AI. Luật này đặt ra các nguyên tắc quản lý rủi ro, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu minh bạch và đạo đức trong ứng dụng AI, bảo đảm công nghệ phát triển gắn với quyền con người và lợi ích xã hội.

Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cùng ngày cho phép thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TP.HCM. Luật cũng xác định rõ quy định, trách nhiệm về loại hình báo chí, cơ chế cấp phép, phóng viên thường trú và các yếu tố liên quan, bên cạnh quản lý hoạt động báo chí trên mạng và ứng dụng công nghệ mới, kể cả điều chỉnh hành vi sử dụng AI.

Cũng trong ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Việc hợp nhất giúp hình thành khung pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo và mâu thuẫn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Trước đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025. Luật gồm 5 chương với 39 điều, hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhằm thiết lập khung pháp lý mới về thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, tổ chức xử lý dữ liệu. Luật cũng áp dụng các mức phạt nếu vi phạm, hướng đến hoàn thiện hệ thống pháp luật số, bảo vệ quyền riêng tư theo thông lệ quốc tế.

Những trụ cột phát triển quốc gia

Khởi đầu từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai với tốc độ và sự quyết liệt hiếm thấy.

Những nghị quyết quan trọng được ban hành năm 2025 như Nghị quyết số 03/NQ-CP (ban hành ngày 9/1/2025) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết số 71/NQ-CP (ban hành ngày 1/4/2025) nhằm sửa đổi, bổ sung và cập nhật chương trình hành động.

Bên cạnh chương trình của Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 (ngày 19/2/2025) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hàng chục dự thảo luật, nghị định, thông tư liên quan được Quốc hội, Chính phủ, Bộ KHCN... thông qua, ban hành và triển khai.

Họp báo công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025 và tọa đàm về tác động của 5G đến nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn.

Các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC... cũng chủ động, tích cực tham gia triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nổi bật là các hoạt động gắn liền với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Một dấu mốc mang tính cấu trúc là hợp nhất Bộ Thông tin & Truyền thông với Bộ KHCN từ ngày 1/3/2025. Đây là bước triển khai chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ, số hóa và truyền thông.

Theo mô hình mới, chức năng quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền được chuyển sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chức năng an ninh mạng, an toàn thông tin được chuyển về Bộ Công an. Sau hợp nhất, Bộ KHCN trở thành cơ quan đầu mối quản lý xuyên suốt từ KHCN, đổi mới sáng tạo đến chuyển đổi số, đóng vai trò “đầu não” điều phối phát triển quốc gia số.

Công nghệ chiến lược và không gian tăng trưởng mới

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm 11 nhóm công nghệ với 35 nhóm sản phẩm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, blockchain, robot, 5G/6G, hàng không - vũ trụ, y sinh thế hệ mới và an ninh mạng.

Ngay sau đó, Bộ KHCN xác định 6 sản phẩm trọng điểm triển khai trong năm 2025 gồm mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là những lĩnh vực vừa có khả năng thương mại hóa nhanh, vừa mang ý nghĩa chiến lược với nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an ninh và thúc đẩy xuất khẩu công nghệ.

Bộ KHCN cũng xây dựng Đề án quốc gia phát triển công nghệ chiến lược đến năm 2030, hướng tới hình thành các ngành công nghiệp công nghệ chiến lược, gắn kết hạ tầng, thể chế, nhân lực và thị trường. Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng đầu khu vực, từng bước làm chủ công nghệ lõi và tạo ra các ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế.

Một mẫu UAV được trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày 2/9. Ảnh: Việt Linh.

Song song đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP (ngày 9/9/2025) về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho hoạt động giao dịch loại tài sản mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh trên thế giới và ở Việt Nam.

Với hàng chục triệu tài khoản nắm giữ tài sản mã hóa và tổng giá trị giao dịch vượt hàng trăm tỷ USD, việc thí điểm này mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế số, đồng thời tăng cường quản lý, minh bạch hóa thị trường.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước khởi đầu của kinh tế tầm thấp tại Việt Nam, khi UAV được xếp vào nhóm công nghệ chiến lược. Nền kinh tế tầm thấp của Việt Nam được dự báo có thể đạt 10 tỷ USD , tạo ra một triệu việc làm vào năm 2035.

Các doanh nghiệp như CT Group, Realtime Robotics Việt Nam, Viettel, FPT, Phenikaa-X, HTI Technology... đang phát triển công nghệ UAV và ứng dụng liên quan. Trong đó, CT Group đã ký bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc.

FPT cũng khởi xướng thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam (LAEP), quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, hàng không, tài chính và tổ chức nghiên cứu, nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ sinh thái kinh tế tầm trong nước.

Những sự kiện công nghệ nổi bật

Ngày 25-26/10/2025, Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Sự kiện thu hút 72 quốc gia ký kết, là minh chứng cho vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong định hình quản trị số và hợp tác quốc tế.

Công ước Hà Nội tạo ra khuôn khổ pháp lý toàn cầu để chống tội phạm mạng. Công ước khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau.

Ngoài ra, Công ước nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, giúp công nghệ phục vụ đời sống, mang lại cơ hội cho tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Trước đó vào ngày 11/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC). Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân.

CIC có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý cơ sở dữ liệu tín dụng quốc gia. Dữ liệu bị thu thập trái phép tại CIC không bao gồm tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật, lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, do vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định, khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Ứng dụng kiểm tra điểm tín dụng của CIC.

2025 cũng là năm "thanh lọc" với hoạt động quảng cáo trực tuyến và thương mại điện tử. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm liên quan đến KOL, KOC, người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, tiếp tay bán hàng giả, kém chất lượng qua livestream và mạng xã hội.

Bộ Công an đã phối hợp kiểm tra, rà soát, khởi tố nhiều trường hợp KOL, KOC vi phạm. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cũng làm việc với KOL, KOC vi phạm và xử phạt, nhắc nhở nhiều trường hợp.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, cho biết bức tranh ICT cuối năm 2025 còn có điểm nhấn khi Bộ KHCN ghi nhận kết quả triển khai mạng 5G của Viettel.

Theo đó, Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ. Điều này thể hiện doanh nghiệp đã quyết liệt cụ thể hóa chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW.

10 sự kiện ICT tiêu biểu tại Việt Nam năm 2025 1. Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông. 2. Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. 3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo. 5. Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam. 6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội. 7. Chính phủ ban hành Nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. 8. Cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KOLs, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng online kém chất lượng. 9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công. 10. Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp.