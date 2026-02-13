TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu môtô phân khối lớn

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu môtô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) triệt phá đường dây nhập lậu môtô phân khối lớn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã triệt phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu môtô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Cơ quan CSĐT bắt giữ Tuấn "Ve".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập lậu môtô gồm: Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "Ve", SN1981, nơi ở ngõ 45, phố Cự Lộc (tổ 7B, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Đoàn Thế Hải (SN 1992, nơi ở số 18, Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cả 2 đối tượng này đều từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tang vật của vụ án.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và các đối tượng có liên quan.

Được biết, Tuấn "Ve" cũng là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản Tiktok "Tuấn ve 1981" hiện có 234.000 người theo dõi.