Triệt phá đường dây mua bán ma túy với quy mô lớn, thu giữ 5 kg ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Bình Minh, Nhơn Trạch triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, với phương thức hoạt động tinh vi do đối tượng B.B.Ch (SN 1980, ngụ Khu phố 18, phường Long Bình; tạm trú ấp Tân Bình, xã Bình Minh) cầm đầu.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tháng 12/2025 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do đối tượng B.B.Ch. cầm đầu nên đã huy động lực lượng đấu tranh triệt phá.

Tuy tuổi đời còn trẻ, đối tượng Ch. rất ranh mãnh đối phó với lực lượng công an gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án.

2 đối tượng B.B.Ch.(bên trái) và L.Mi.C.cùng tang vật.

Với phương châm "không chỉ bắt khúc giữa, điều tra mở rộng triệt để", không để hình thành đường dây "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy" về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 5/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xây dựng, triển khai Kế hoạch đấu tranh chuyên án báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an 2 xã Bình Minh, Nhơn Trạch triển khai kế hoạch phá án với nhiều Tổ công tác, chờ thời điểm "hàng về" với số lượng lớn để đồng loạt bắt giữ.

Ngày 6/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định thời cơ phá án chín muồi. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Giám đốc và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 3 tổ công tác, huy động hàng trăm CBCS đồng loạt triển khai để bắt giữ Ch. và các đầu mối tiêu thụ để đấu tranh ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Các đối tượng bị bắt.

Ngày 6-10/2, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 5 kg ma túy đá và nhiều vật chứng khác có liên quan. Bước đầu, tại cơ quan Công an đã chứng minh B.B.Ch. và đồng phạm đã thực hiện mua bán khoảng 20 kg ma túy đá.

Việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên, là thành tích xuất sắc của Công an Đồng Nai trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.