Đổ xăng đốt máy xúc, người đàn ông ở Bắc Ninh bị khởi tố

Mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Chí Khôi mang xăng phóng hỏa đốt chiếc máy xúc đang đỗ tại khu vực VAC trong đêm khuya.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Khôi (SN 1980, trú thôn Thọ Trai, phường Tam Sơn) để điều tra về tội "Hủy hoại tài sản" theo khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Chí Khôi tại hiện trường. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trước đó, khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê, phường Tam Sơn xảy ra vụ đốt xe máy xúc trong đêm, khiến người dân lo lắng, bất an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phân công cán bộ, điều tra viên có kinh nghiệm đến hiện trường thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 4/1, do mâu thuẫn trong làm ăn, sau khi uống rượu, Nguyễn Chí Khôi lấy một chai xăng (khoảng 330ml) tại lán phía sau nhà, chạy xe máy đến khu vực VAC thôn Thọ Khê, châm lửa đốt chiếc máy xúc nhãn hiệu YANMAR B7 Pro-Sigma (sản xuất tại Nhật Bản) đang đỗ tại đó.

Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được kẻ gây án và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.