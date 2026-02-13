Giả vờ hỏi đường để cướp giật tài sản

Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Đông Sơn tổ chức truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1994, trú tại xã Thiệu Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 14h40 ngày 12/2/2026, anh Đ.V.M, trú tại phường Đông Sơn đang cùng em trai đi mua quần áo, thì bị một nam thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe máy Honda Wave 110 màu đỏ, không lắp gương chiếu hậu, đã tháo biển kiểm soát áp sát hỏi đường.

Khi di chuyển đến tuyến đường thuộc khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, lợi dụng lúc anh M. sơ hở, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại iPhone12 để trong hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy. Hành vi diễn ra nhanh, táo tợn giữa ban ngày khiến bị hại không kịp phản ứng.

Nguyễn Văn Thu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Đông Sơn đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét đối tượng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai bị hại, rà soát các nguồn thông tin, trích xuất dữ liệu camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn, khoanh vùng đối tượng. Với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm quyết liệt, chỉ sau khoảng 2 giờ xác minh, truy vết, lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1994, trú tại xã Thiệu Hóa) là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật.

Tổ công tác lập tức tổ chức truy bắt và khống chế thành công đối tượng khi Thu đang trên đường mang chiếc điện thoại cướp giật được đi tiêu thụ tại xã Triệu Sơn. Tang vật vụ án được thu hồi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Thu khai nhận thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để tránh bị phát hiện, Thu đã đeo khẩu trang, điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, không lắp gương chiếu hậu nhằm gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng còn khai nhận trước đó, ngày 11/2, đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của người dân tại xã Vĩnh Lộc nhưng không thành công. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Khi tham gia giao thông, cần bảo quản tài sản cẩn thận, không để điện thoại, túi xách, trang sức ở vị trí dễ bị các đối tượng lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt. Khi cần sử dụng điện thoại, nên dừng xe vào lề đường ở nơi đông người, có thể quan sát xung quanh.