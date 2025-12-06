TikToker chụp ảnh phản cảm tại Nhà hát Lớn Hải Phòng

Đại học Thăng Long (Hà Nội) cho biết TikToker Khuê Phạm không còn là sinh viên của trường. Cô bị buộc cho thôi học từ tháng 10/2024 do quá thời hạn hoàn thành chương trình đào tạo.

Hình ảnh do Khuê Phạm đăng tải.

Tiktoker Khuê Phạm nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng khi ghép ảnh tạo dáng phản cảm tại Nhà hát Lớn Hải Phòng (Nhà hát Thành phố) - công trình có ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trang trọng ở mặt tiền.

Khuê đăng tải bức ảnh lên tài khoản Threads, Instagram và Facebook cá nhân. Khi được cộng đồng mạng bình luận nhắc nhở nên xóa ảnh, cô từ chối.

Hiện, Khuê đã xóa ảnh và lên bài xin lỗi. TikToker khẳng định "không có ý xúc phạm ai và cũng không có ý định cãi hay ngụy biện cho bản thân". Cô cũng bày tỏ sự hối hận và mong được cộng đồng mạng tha thứ. Hiện tại, Khuê đã khóa bình luận tài khoản TikTok của mình.

Tuy nhiên, TikToker vẫn không tránh khỏi cơn mưa chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng hành động này là thiếu ý thức nghiêm trọng. Nhiều tài khoản lan truyền thông tin cô gái này là nữ sinh Đại học Thăng Long (Hà Nội) và Đại học Hà Nội.

Trước sự việc trên, Đại học Thăng Long chính thức lên tiếng. Nhà trường khẳng định thông tin "nữ sinh Đại học Thăng Long có hành vi không phù hợp với chuẩn mực thuần phong mỹ tục" là không chính xác.

Cá nhân được nhắc đến từng là sinh viên khóa 29. Tuy nhiên, nhà trường đã ban hành quyết định buộc thôi học đối với cá nhân này từ ngày 1/10/2024 do quá thời hạn 8 năm hoàn thành chương trình đào tạo.

"Hiện tại, cá nhân này không còn là sinh viên Đại học Thăng Long và không thuộc sự quản lý hay giáo dục của nhà trường", nhà trường khẳng định.

Nhà trường đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và dư luận chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hay lan truyền các nội dung không được kiểm chứng từ những kênh không chính thức.

Thông tin thêm, Đại học Thăng Long cho biết nhiều năm qua, trường đã triển khai và phổ biến bộ quy tắc ứng xử của sinh viên trong cuộc sống nói chung và trên không gian mạng nói riêng ngay từ thời điểm sinh viên nhập học.

Nhà trường kỳ vọng rằng mỗi sinh viên sẽ ứng xử một cách văn minh, tôn trọng pháp luật, luôn có ý thức trách nhiệm với hành động và phát ngôn của mình.