TikTok chính thức đóng cửa ở Mỹ

Dù lệnh cấm TikTok đã có hiệu lực, khả năng Tổng thống Trump gia hạn thêm 90 ngày đang nhen nhóm hy vọng cho ứng dụng này.

Thời gian của TikTok tại Mỹ không còn nhiều. Ảnh: Rolling Stone.

Trong thông báo mới nhất gửi tới toàn bộ người dùng tại Mỹ, TikTok cho biết nền tảng sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 19/1. Tuy nhiên, công ty cho biết đang "nỗ lực khôi phục dịch vụ trong thời gian sớm nhất".

Công ty cho hay khi bước sang ngày 19/1 (theo giờ Mỹ, khoảng trưa 19/1 theo giờ Việt Nam), ứng dụng sẽ không thể truy cập tại đất nước này.

Quyết định tạm ngừng hoạt động được ban hành sau khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok, không thể thực thi các quy định pháp luật của Mỹ, trong đó bao gồm việc chuyển nhượng ứng dụng hoặc chịu lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc.

ByteDance có 9 tháng để thoái vốn TikTok, và thời hạn này đã chính thức kết thúc vào nửa đêm nay. Dù TikTok đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, phán quyết ban đầu vẫn được giữ nguyên vào 17/1 vừa qua.

Thông báo ngừng hoạt động của TikTok. Ảnh: 9to5Mac.

Theo luật, từ 19/1, Apple và Google sẽ không được phép phân phối TikTok trên App Store và Play Store. The Information cũng đưa tin rằng Oracle, nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính của TikTok ở Mỹ, cũng sẽ ngừng hoạt động máy chủ vào cùng ngày.

Theo 9to5Mac, vấn đề này có nhiều yếu tố chính trị chi phối. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/1, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Tổng thống Joe Biden. Mặc dù luật chính thức có hiệu lực từ 18/1, trách nhiệm thực thi luật đã được chính quyền ông Biden chuyển giao cho chính quyền sắp tới của ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 18/1, ông Trump cho biết ông "rất có thể" sẽ gia hạn thêm 90 ngày cho TikTok.

"Tôi tin rằng đây là một lựa chọn cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Khả năng gia hạn thêm 90 ngày là rất cao. Chúng tôi cần thận trọng xem xét vấn đề này. Tôi có thể sẽ đưa ra thông báo vào thứ Hai", ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn.

Trong một thông báo nội bộ do The Verge thu thập được, TikTok cũng trấn an nhân viên về tương lai của ứng dụng dưới thời chính quyền Tổng Thống Trump.

"Dù biết rằng sự việc này gây thất vọng cho cả nhân viên và người dùng, chúng tôi vẫn rất lạc quan. Với sự hợp tác mà Tổng thống Trump đã đề cập đến, chúng tôi tin tưởng sẽ tìm ra giải pháp để TikTok sớm trở lại hoạt động. Toàn bộ đội ngũ đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này", công ty cho biết.

Việc ông Trump gia hạn có thể cho phép TikTok trở lại Mỹ ngay hôm 20/1, ít nhất là trong 90 ngày. Tuy nhiên, tương lai của ứng dụng vẫn bất định, bởi ông Trump vốn là người ủng hộ lệnh cấm TikTok trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Luật này cũng được cả hai đảng ủng hộ khi thông qua vào năm ngoái.