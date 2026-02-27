Tiger Woods được nuôi dạy như thế nào?

Sau khi được “giải thoát” khỏi chiếc ghế cao trong ga-ra lúc mới 10 tháng tuổi, hành động đầu tiên của Tiger là chộp lấy một cây gậy putter và bắt chước chuyển động cơ thể của cha, đánh ngay một cú vào lưới.

Earl từng nói: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tiger như với một đứa trẻ. Tôi cũng chưa bao giờ đối xử với nó như một đứa trẻ.” Sau khi được “giải thoát” khỏi chiếc ghế cao trong ga-ra lúc mới 10 tháng tuổi, hành động đầu tiên của Tiger là chộp lấy một cây gậy putter và bắt chước chuyển động cơ thể của cha, đánh ngay một cú vào lưới. Kể từ khoảnh khắc đó, Earl toàn tâm toàn ý huấn luyện Tiger để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Den, con trai cả trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Earl, nói: “Bố tôi không bao giờ nói Tiger là đấng cứu thế, nhưng ông ấy nói rằng cậu ấy sẽ thay đổi cả thế giới.” Sau này, Earl nói với tạp chí Sports Illustrated: “Tiger sẽ làm được nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào trong lịch sử để thay đổi tiến trình của nhân loại.”

Rõ ràng với những người con lớn của Earl, ông dành cho Tiger một mối quan hệ đặc biệt - giống một người bạn thân hơn là một người cha. Tiger là trung tâm trong vũ trụ cảm xúc của ông, được nuôi dạy để trở thành một đấu thủ kiên cường, theo đuổi những hoài bão vĩ đại.

Nhưng đổi lại, cậu bé ấy chưa từng học được sự khiêm nhường hay biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. “Cậu ấy là một kẻ cô độc” - Den nhận xét. “Cả thế giới của Tiger chỉ xoay quanh chính cậu.” Và cũng vì thế, cậu chẳng bao giờ thật sự trân trọng điều gì gọi là gia đình. Khi trưởng thành, Tiger cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với các anh chị em cùng cha khác mẹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ San Francisco Examiner khi mới mười bốn tuổi, Tiger nói với phóng viên: “Không có gì trên đời này vui bằng việc đánh bại tất cả mọi người trên sân.” Ở tuổi hai mươi, khi điền vào bảng câu hỏi của Hiệp hội Golf Mỹ và được hỏi về vận động viên yêu thích nhất, cậu trả lời: “Không có ai cả.”

Trong một cuộc phỏng vấn sau này, khi được hỏi về ảnh hưởng của mình đối với môn golf, Tiger chỉ nghĩ đến những chiến thắng cá nhân và không xem mình là hình mẫu cho ai. “Tên tôi có trên cúp tới năm mươi lần ở Mỹ rồi. Tôi nghĩ như thế là ổn. Tác động như vậy là tốt rồi, tôi cho là vậy.”

Tiger Woods. Ảnh: Britannica.

Tôi là người chiến thắng!

Giống như cha và ông nội mình, Tiger Woods nổi tiếng với tính khí nóng nảy, thường cau có, chửi thề và ném gậy ngay trên sóng truyền hình mỗi khi cú đánh không như ý. “Có lần anh ta từng hét lên, ‘Tiger, mày là tay golf tệ hại nhất từng tồn tại!’ rồi quay sang Steve Williams và nói thêm, ‘Còn mày là caddie tệ nhất!’” (Caddie là nhân viên được thuê để kéo và bảo quản túi đựng gậy golf cho người chơi.)

Trong mắt nhiều người, Tiger bị xem là một “kẻ chơi không đẹp và không biết chấp nhận thua cuộc”, dường như anh luôn coi thất bại là một sự xúc phạm cá nhân, như thể anh có quyền mặc định phải chiến thắng.

Trong buổi họp báo sau bê bối tình dục gây chấn động truyền thông toàn cầu, Woods đã đưa ra lời xin lỗi mang tính nghi thức, đổ lỗi cho hành vi của mình là do cảm giác “mình xứng đáng có được tất cả” - một kiểu tâm lý thấm đẫm cảm thức đặc quyền.

Tôi đã không còn sống theo những giá trị cốt lõi mà mình từng được dạy phải tin tưởng. Tôi biết rõ những hành động của mình là sai trái, nhưng tôi tự thuyết phục bản thân rằng những quy tắc thông thường không dành cho tôi. Tôi không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình. Tôi đã ngang nhiên vượt qua mọi giới hạn mà một cuộc hôn nhân cần có. Tôi tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải trả giá. Tôi cảm thấy rằng mình đã nỗ lực cả đời, và vì thế, tôi xứng đáng được tận hưởng tất cả những cám dỗ quanh mình. Tôi sống trong cảm giác mình có quyền đặc biệt.

Ngay từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân, Tiger đã tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với cảm xúc của vợ mình, Elin. “Tôi chưa từng nghĩ đến việc ai đó sẽ tổn thương vì hành động của mình. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân.” Dường như ông cũng chẳng đối xử tốt hơn với những người tình vụng trộm là bao - họ chỉ là công cụ để ông thỏa mãn những ham muốn tình dục lệch lạc, thường mang màu sắc của sự đau đớn và hạ nhục.

Phần lớn những phụ nữ từng qua lại với Tiger đều mô tả ông là người keo kiệt đến khó tin. Sau mười tám tháng “hẹn hò”, Jamie Jungers lấy hết can đảm hỏi xin anh một khoản tiền để có thể dọn khỏi căn hộ chật chội. “Tôi không thể giúp được” - người đàn ông tỷ phú trả lời, rồi chẳng bao lâu sau đó, anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô.