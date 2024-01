Tiểu tam trong phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' đang gây sốt

Diễn viên họ Song bắt đầu ra mắt trên màn ảnh từ năm 2003 thông qua bộ phim truyền hình Sangdoo, Let’s Go to School. Cô được khán giả nhớ tên khi tham gia một số vai phụ như nhân vật Lee Hong Do trong bộ phim truyền hình My Daughter, Geum Sa-Wol (2015) hay Baek Seol Hee trong Fight for My Way (Thanh xuân vật vã) vào năm 2017. Năm 2018, cô được đạo diễn Lee Jae Kyu trao suất diễn chính ở bộ phim remake ăn khách Intimate Strangers (Người quen xa lạ).