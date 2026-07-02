Tiêu hủy hơn 13.500 con heo do dịch tả heo châu Phi

Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi tại "thủ phủ chăn nuôi" đang gặp nhiều khó khăn như trong quá trình kiểm soát như tình trạng giết mổ không phép, chưa có vắc xin đặc hiệu.

Ngày 2/7, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đồng Nai) cho biết, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Ngành chức năng giám sát việc tiêu hủy gần 2.000 con heo nhiễm bệnh DTHCP tại Tân Phú (ảnh: H.A.C)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ghi nhận 42 ổ dịch tại 59 hộ chăn nuôi và 2 trang trại ở 32 xã, phường, buộc tiêu hủy 13.532 con heo mắc bệnh và chết, tăng 412,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện còn 4 ổ dịch tại các xã, phường Tân Hưng, Bình Tân, Hưng Phước và Thuận Lợi.

Theo ông Giang, ngành chăn nuôi đang tăng cường giám sát dịch bệnh tại các trang trại, cơ sở thu gom, kinh doanh động vật. Việc lấy mẫu xét nghiệm được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm ổ dịch để kịp thời khoanh vùng, tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh theo quy định.

Đồng thời, Chi cục đã cấp gần 15.000 lít thuốc sát trùng cho các địa phương. Đến nay, 88/95 xã, phường đã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch, khu vực chăn nuôi và chợ buôn bán gia súc với tổng diện tích hơn 2.100 ha.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng giết mổ trái phép còn diễn biến phức tạp, trong khi bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chi cục đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.

Danh sách mức hỗ trợ của xã Hưng Phước đến các hộ bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Trước đó, giữa tháng 6, một ổ dịch DTHCP được phát hiện tại phường Tân Phú sau khi cơ quan chức năng nhận tin báo về tình trạng heo chết bất thường tại một trang trại. Kết quả xét nghiệm xác định đàn heo dương tính với DTHCP, buộc địa phương tiêu hủy 1.942 con, đồng thời khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi.

Ông Lê Minh Trí, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phú cho biết, sau khi địa phương nhận phát hiện ổ dịch, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng dịch; siết chặt kiểm soát vận chuyển, giết mổ, xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển heo bệnh hoặc vứt xác heo chết gây lây lan dịch bệnh. Đến nay, phường chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới.

Đại diện xã Hưng Phước (TP.Đồng Nai) cho biết, địa phương này có một điểm dịch tả heo châu Phi, tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Địa phương đã làm việc, thực hiện tiêu huỷ số heo nhiễm bệnh, khoanh vùng sát trùng, khử khuẩn, đồng thời thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn phòng, tránh... Địa phương cũng hỗ trợ chi phí cho người dân theo đúng quy định của nhà nước.

Trước tình trạng trên, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai có kiến nghị đến Cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn phòng chống bệnh DTHCP. Đồng thời hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo quyết định 889 ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023 - 2030.