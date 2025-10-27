Tiết lộ sốc về Valverde ở El Clasico

Trong trận El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra tối 26/10, tiền vệ Federico Valverde vẫn ra sân thi đấu dù đang mắc phải tình trạng viêm dạ dày ruột.

Valverde ra sân với cái bụng đau.

Đây chính là lý do khiến anh cảm thấy kiệt sức và phải rời sân ở phút 72, nhưng tinh thần chiến đấu của ngôi sao người Uruguay vẫn góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-1 của "Los Blancos".

Trước trận đấu, đội ngũ y tế của Real Madrid đã lo ngại Valverde không thể ra sân đối đầu kình địch Barcelona. Đội trưởng của Real bị chẩn đoán mắc viêm dạ dày trước trận đấu. Tình trạng này gây ra sốt cao, nôn mửa và kiệt sức nghiêm trọng, khiến anh không thể tập luyện bình thường.

Dù vậy, Valverde vẫn "cắn răng" thi đấu qua cơn đau và mệt mỏi từ bệnh tật. Theo các nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, với vai trò hậu vệ phải bất đắc dĩ (do chấn thương của Dani Carvajal), Valverde quyết định ra sân để hỗ trợ đội bóng trong trận cầu quan trọng này.

Trong hiệp một, anh đã trao đổi với bác sĩ của đội và thậm chí Carvajal được chuẩn bị khởi động để thay thế. Tuy nhiên, Valverde kiên quyết tiếp tục thi đấu ở hiệp hai, đóng góp những pha lên bóng mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn.

Đến phút 64, anh ngã xuống sân vì kiệt sức, và cuối cùng phải nhường chỗ cho Carvajal ở phút 72. Dù chỉ thi đấu hơn một giờ, Valverde vẫn chơi tròn vai và góp công vào chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, sự cố này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe của các trụ cột Real Madrid.