Tiếp viên British Airways khỏa thân, dùng ma túy đá trên chuyến bay

Một tiếp viên British Airways bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân, mất kiểm soát vì dùng ma túy đá trên chuyến bay từ Mỹ trở về Anh, khiến 470 hành khách hoang mang.

Một tiếp viên của British Airways đã bị sa thải sau khi phát hiện phê ma túy trên chuyến bay. Ảnh: Wikipedia

Một tiếp viên hàng không của hãng British Airways đã bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân và mất kiểm soát ngay khi đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay từ California (Mỹ) tới London (Anh), sau khi sử dụng ma túy đá, theo Daily Mail.

Theo phản ánh của hành khách, nam tiếp viên Haden Pentecost (41 tuổi) có biểu hiện bất thường trong lúc phục vụ. Anh liên tục vã mồ hôi, bồn chồn và nói năng lảm nhảm, không thể đảm nhận nhiệm vụ.

Lấy lý do sức khỏe không ổn, Pentecost vào nhà vệ sinh để thay trang phục. Tuy nhiên, đồng nghiệp phát hiện anh trong tình trạng khỏa thân, hoàn toàn mất ý thức về hành vi.

Một tiếp viên khác buộc phải giúp Pentecost mặc tạm bộ pyjama dành cho khách khoang hạng nhất và cố định bằng dây an toàn trên ghế suốt phần lớn thời gian còn lại của chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ. Cơ trưởng cũng lập tức gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp và yêu cầu giám sát sức khỏe Pentecost chặt chẽ cho đến khi máy bay hạ cánh.

“Chúng tôi tin rằng anh ấy đã sử dụng ma túy trong khi làm việc. Đây là hành động không thể chấp nhận, gây nguy hiểm cho bản thân lẫn hành khách và đồng nghĩa với việc tự hủy hoại sự nghiệp”, một thành viên phi hành đoàn cho biết.

Khi máy bay chở khoảng 470 hành khách và tổ bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow (Anh), Pentecost được đưa ngay tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm máu xác nhận trong cơ thể có methamphetamine và amphetamine. Sau sự cố, British Airways đã chấm dứt hợp đồng với anh.

Tại phiên tòa sơ thẩm ở Uxbridge ngày 23/8, Pentecost thừa nhận đã sử dụng ma túy đá khiến bản thân mất kiểm soát trên chuyến bay. Hiện anh được tại ngoại, chờ phán quyết của tòa án Hoàng gia Isleworth trong thời gian tới.

Trước đó, Pentecost từng xuất hiện trong một video an toàn bay của British Airways công bố năm 2024, vào vai một quý ông lịch lãm với tạo hình đặc biệt.

Hiện hãng hàng không British Airways chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc. Theo giới quan sát, việc tiếp viên hàng không bị phát hiện sử dụng chất cấm trên chuyến bay thương mại là trường hợp hy hữu, gần như chưa từng ghi nhận trước đây.