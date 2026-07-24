Tiếp tục thực hiện '4 kiên định' về chính trị, tư tưởng

Sáng 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Cương - Phó bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong 6 tháng đầu năm và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Ngô Văn Cương ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của các đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Phó bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

“4 kiên định” gồm: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, đóng góp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác 35 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Qua trao đổi, thảo luận và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai công tác 35; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, qua đó tập hợp nhiều tầng lớp nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, có “sức đề kháng”, có năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thế lực thù địch.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Phó bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tặng hoa tri ân các thành viên thôi không tham gia Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã tổ chức tri ân, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các thành viên thôi không tham gia Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.