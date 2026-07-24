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Xã hội

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa XIV

  • Thứ sáu, 24/7/2026 16:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 24/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa XIV họp phiên bế mạc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị Trung ương ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị Trung ương ảnh 3

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Hội nghị Trung ương ảnh 4

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.
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Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://baotintuc.vn/thoi-su/be-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-lan-thu-3-khoa-xiv-20260724154801719.htm

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Hội nghị Trung ương Tô Lâm Bế mạc hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 3

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