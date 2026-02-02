Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiếp tục điều tra vụ cầu sông Lô trơ lõi thép

  • Thứ hai, 2/2/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ việc trụ cầu Sông Lô hư hỏng và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu.

Chiều 2/2, tại họp báo thường kỳ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thông tin về vụ việc cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép

Cơ quan công an kiểm tra trụ cầu sông Lô.

Ông Hiếu cho biết Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra vụ việc trụ cầu Sông Lô hư hỏng. Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu... đang được công an điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ thường xuyên có báo cáo về tiến độ, kết quả điều tra.

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại cầu Sông Lô, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cắm biển báo; thuê chuyên gia đánh giá an toàn cầu đường để xem xét những xe nào được phép qua cầu.

“Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa triệt để hư hỏng của cầu này”, ông Hiếu thông tin.

Trước đó, ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Qua tiếp nhận phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định.

Cầu sông Lô được được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến năm 2015 công trình được khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng. Cầu có chiều dài 517,8 m, mặt cầu rộng 7,5 m, trong đó phần xe chạy 6,5 m, lan can mỗi bên rộng 0,5 m.

Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

