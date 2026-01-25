Phát hiện 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ ngay bờ sông Đà

Ngày 25/1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình đã phát hiện, phối hợp xử lý và thu giữ 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ tại khu vực bờ sông Đà, bảo đảm an toàn cho người dân và khu dân cư xung quanh.

Lực lượng chức năng tiếp nhận từ ông Nguyễn Văn Dương phát hiện 16 quả đạn cối trên sông Đà.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 24/1, tổ công tác cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1961, Tổ 15, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện nhiều vật thể nghi là đạn pháo tại khu vực dưới gầm cầu Hòa Bình 1.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu vực nguy hiểm, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lại gần nơi phát hiện vật liệu nổ nhằm phòng ngừa rủi ro.

Lực lượng cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự đã phối hợp với công an phường Hòa Bình, công an phường Tân Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định.

Những quả đạn cối còn nguyên kíp nổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số vật thể trên là 15 quả đạn cối loại 60 mm và một quả đạn cối loại 81 mm. Toàn bộ số đạn đều còn nguyên kíp nổ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm hoặc bị tác động từ bên ngoài.

Sau khi hoàn tất các biện pháp bảo đảm an toàn, toàn bộ số tang vật đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để quản lý, xử lý và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.