Phát hiện hài cốt liệt sỹ tại vườn nhà dân ở Quảng Trị

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1 m, các xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ; kdi vật kèm theo gồm 1 đuôi đạn cối 81 mm, 1 vỏ đạn 12,7 mm, dép cao su cùng tăng, võng bộ đội.

Ngày 24/1, Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 (Quân khu 4), cho biết từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, đơn vị đã tổ chức khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện một bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1 m, các xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Di vật kèm theo gồm: 1 đuôi đạn cối 81 mm, 1 vỏ đạn 12,7 mm, dép cao su cùng tăng, võng bộ đội.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát.

Ngay sau khi phát hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đã đưa hài cốt về Hội trường thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng để bảo quản, hương khói theo nghi thức.

Đồng thời, Sư đoàn 968 chỉ đạo đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin về địa bàn và các đơn vị từng chiến đấu tại khu vực, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ theo đúng quy định.

Theo Trung tá Lê Trường Giang, Ba Lòng là địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ, từng được xây dựng thành chiến khu quan trọng. Năm 2021, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đã phát hiện một mộ chôn tập thể với 40 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, từ ngày 1-21/1, Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sỹ. Ảnh: TTXVN phát.

Cụ thể, Đội 584 đã quy tập 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực rừng tràm của một hộ dân ở thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Cùng thời gian này, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện và cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Sau khi cất bốc, các đơn vị đã đưa hài cốt liệt sỹ về Đội 584 (phường Nam Đông Hà) và Khu Văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói.

Hiện các đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.