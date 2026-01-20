Tiếp nhận hơn 160 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Đa số công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho Việt Nam.

Công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An/TTXVN.

Ngày 20/1, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận hơn 160 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân Việt Nam được trao trả lần này đến từ 27 tỉnh, thành phố trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Điện Biên, Tuyên Quang, Nghệ An, Ninh Bình...

Qua điều tra ban đầu, đa số công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Còn các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục, tiến hành bàn giao công dân cho Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp nhận tổng cộng hơn 250 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả. Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, lực lượng chức năng xác định có nhiều công dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Các công dân này khai nhận đã xuất cảnh qua Campuchia làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, làm sale (game, giả shipper, đầu tư chứng khoán...) cho các công ty tại đây.