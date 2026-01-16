Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bắt giữ 27 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

  • Thứ sáu, 16/1/2026 15:11 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 16/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, ngày 15/1, Đồn phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Nhap canh trai phep Campuchia anh 1

Các đối tượng nhập cảnh trái phép đựa đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: H. Bình.

Ban đầu các đối tượng khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng. Gần đây, lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo, các đối tượng đã tìm cách trốn về Việt Nam. Để vượt biên, các đối tượng tự bơi qua sông và tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm đối tượng trên, và phối hợp các lực lượng xác minh để xử lý theo quy định.

Tin mới vụ 4 bị can đục tường trốn trại ở An Giang

Liên quan vụ 4 bị can trốn khỏi phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh An Giang, tới nay đã bắt lại cả 4 đối tượng.

8 giờ trước

'Deadpool' chạy xe phân khối lớn trên đường ở TP.HCM bị phạt nặng

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

14:49 13/1/2026

Diễn biến mới vụ Halong canfoco

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu xử lý, truy xuất và thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Hạ Long.

19:18 12/1/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/dong-thap-bat-giu-27-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-post1813400.tpo

Chúc Trí - Hòa Bình/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nhập cảnh trái phép Campuchia Đồng Tháp Nhập cảnh trái phép Nhập cảnh Campuchia Nhập cảnh Đồng Tháp Campuchia Nhập cảnh miền Tây

    Đọc tiếp

    5 oto dam lien hoan tren quoc lo hinh anh

    5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

    6 phút trước 20:00 16/1/2026

    0

    Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý