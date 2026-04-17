Tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Từ đầu 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận tổng cộng gần 400 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Ảnh: Nhựt An/TTXVN.

Ngày 17/4, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân Việt Nam được trao trả lần này ở 27 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua bước đầu điều tra, nhiều công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Còn các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục, tiến hành bàn giao công dân cho Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, lực lượng chức năng xác định có nhiều công dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Các công dân này khai nhận đã xuất cảnh qua Campuchia làm sale (game, giả shiper, đầu tư chứng khoán...) và làm phục vụ, tiếp viên trong các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng nhưng không có hợp đồng lao động.

Trong số những công dân Việt Nam mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, có nhiều thành phần và chia thành các nhóm: Nhóm người nhẹ dạ cả tin, tin tưởng lời mời gọi của các đối tượng trong các đường dây lừa đảo; nhóm người chủ động tìm việc làm ở Campuchia, có giấy tờ xuất cảnh hợp lệ nhưng không có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, cũng có nhóm người biết thủ đoạn lừa gạt nhưng cố tình xuất cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia truy quét các khu lừa đảo trực tuyến để kiểm tra, bắt giữ số người lao động bất hợp pháp, trong đó có lao động là công dân Việt Nam.

Để đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là địa bàn ngoại biên; triển khai đồng bộ những biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các cá nhân, tổ chức đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép.