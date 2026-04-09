Thường trực Ban Bí thư đến sân bay Techo, bắt đầu thăm Campuchia

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Campuchia, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 9/4 (giờ địa phương), đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Techo, phía Campuchia có: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Som Soeun; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Nhân dân Campuchia, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Keo Baphom; Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Keo Lyhul.

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Techo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Campuchia, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc.

Nhân dân Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey. Bên cạnh đó, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao.

Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11,3 tỷ USD , tăng gần 12% so với năm 2024.

Việt Nam hiện có 229 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 3 tỷ USD , tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng và năng lượng. Những dự án này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương giáp biên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Campuchia về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Trọng tâm là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với lợi ích cụ thể của người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.