Tiên tri động đất, sóng thần, tác giả manga gây xôn xao mạng xã hội

Trận động đất 8,8 độ richter ở Viễn Đông Nga kéo theo sóng thần ảnh hưởng tới Nhật Bản đang gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người nhắc đến lời tiên tri của Ryo Tatsuki trong bộ truyện tranh “The Future I Saw”, theo Wionews.

Ryo Tatsuki và "The Future I Saw". Ảnh: Ảnh màn hình từ X/eluniversal.

Ngày 30/7, một trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, kéo theo cảnh báo sóng thần tại Nga và nhiều khu vực lân cận như Nhật Bản, Alaska, Hawaii và New Zealand.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết đợt sóng thần đầu tiên đã ập vào Nemuro, ven bờ biển phía đông Hokkaido. Nhật Bản cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho vùng bờ biển Hokkaido và Honshu, Shikoku, Kyushu và Okinawa.

Cường độ ban đầu của trận động đất được xác định là 8,0 độ richter trước khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nâng cấp lên 8,8 độ richter. Sức tàn phá của trận động đất và sóng thần này một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm của công chúng xung quanh lời tiên tri của Ryo Tatsuki trong manga The Future I Saw. Theo đó, bà đã dự đoán động đất và sóng thần lớn ở Nhật Bản vào ngày 5/7.

"Ngày 5/7/2025, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines sẽ phun trào, sóng thần tấn công các quốc gia ven Thái Bình Dương. Độ cao của sóng thần sẽ gấp ba lần so với trận động đất 311 (ngày 11/3/2011)", nhà văn đã mô tả. Đồng thời, bà cũng đề cập biển Nhật Bản sẽ "sôi lên", gợi nhắc đến viễn cảnh núi lửa phun trào dưới biển hoặc xảy ra một trận động đất với cường độ siêu lớn.

Cộng đồng mạng dậy sóng

Trong khi tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi ngày 5/7 trôi qua và cho rằng Tatsuki đã sai lầm thì trận động đất và sóng thần xảy ra vào những ngày cuối cùng của tháng 7 khiến nhiều người liên tưởng tới lời của Tatsuki. Trong khi trận động đất không xảy ra ở Nhật Bản nhưng nước này lại là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do gần tâm chấn.

Tên tuổi của Tatsuki được nhắc đến rộng khắp trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Một người dùng viết trên mạng xã hội X (Twitter): "Đã có cảnh báo sóng thần cao 0,9 m trên toàn bộ bờ biển Nhật Bản sau trận động đất 8,8 độ richter ở Nga. Nhà tiên tri truyện tranh Nhật Bản Ryo Tatsuki với cuốn The Future I Saw, người đã dự đoán trận động đất năm 2011, một lần nữa lại đúng! Mong cho Nhật Bản an toàn".

Một người dùng mạng tại Mỹ đã so sánh Tatsuki với nhà tiên tri nổi tiếng Vanga: “Một Baba Vanga mới, Ryo Tatsuki, đã dự đoán về một trận sóng thần rất nghiêm trọng vào tháng 7/2025. Nếu bạn đang ở vùng bờ Tây, hãy tránh xa khu vực lân cận biển".

Một người khác thì ví Tatsuki với Nostradamus: “Tôi không thể tin lời tiên tri của Ryo Tatsuki lại trở thành sự thật, gần như không nhiều sai sót. Liệu có thể là Nostradamus nữa?".

"Không chính xác về ngày, nhưng phải dành sự tôn trọng Ryo Tatsuki", một người dùng khác viết trên X.

Người dùng từ Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… đã chia sẻ thông tin về trận động đất và sóng thần kèm sự gợi nhắc đến lời tiên tri của Tatsuki. Ảnh: X.

Một số dự đoán trước đó của Tatsuki đã được chứng minh là có thật, như trận động đất và sóng thần Tohoku vào tháng 3/2011 đã khiến hơn 18.000 người ở đông bắc Nhật Bản thiệt mạng và gây ra sự cố rò rỉ tại ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Những sự kiện khác cũng được dự đoán là cái chết bất ngờ của Công nương Diana năm 1997, cái chết của ca sĩ chính ban nhạc Queen Freddy Mercury năm 1991, trận động đất Kobe năm 1995 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng hay cả đại dịch Covid-19.

Phần ghi chú trong nhật ký của bà về dịch bệnh có nội dung: "25 năm nữa, một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm".

Trước đó, sự lo ngại về lời tiên tri xảy ra thiên tai trong tháng 7 năm nay đã khiến ngành du lịch Nhật Bản lao đao. Bloomberg cho biết lượng đặt vé trung bình cho kì nghỉ từ tháng 5 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Nhật Bản đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng đặt vé cho thời gian nghỉ từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, khoảng thời gian được dự báo diễn ra thảm họa, giảm mạnh tới 83%.