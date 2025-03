Tiền thưởng kỷ lục ở FIFA Club World Cup

FIFA xác nhận tổng tiền thưởng lên đến 1 tỷ USD (khoảng 776 triệu bảng) dành cho giải đấu 32 đội diễn ra tại Mỹ. Giải đấu nhận được tài trợ khổng lồ nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình toàn cầu với nền tảng DAZN.

FIFA ưu tiên phần thưởng lớn cho các đội tiến sâu tại giải, với mức thưởng tăng dần theo từng vòng đấu. Theo The Sun, các đội có thể nhận khoảng 60 triệu bảng nếu vượt qua vòng tứ kết. Đặc biệt, đội vô địch sẽ bỏ túi 100 triệu bảng, con số kỷ lục cho một giải đấu cấp CLB.

Bên cạnh đó, FIFA cũng sẽ trích một khoản hỗ trợ lớn ("solidarity payment") dành cho các CLB và quốc gia không tham gia giải đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng và phát triển bóng đá toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "FIFA Club World Cup không chỉ là đỉnh cao của bóng đá cấp CLB, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, mang lại lợi ích cho các đội bóng trên toàn thế giới với quy mô chưa từng có".

"Toàn bộ doanh thu từ giải đấu sẽ được phân phối đến các CLB tham dự và hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu. FIFA sẽ không giữ lại dù chỉ một USD", ông Infantino nhấn mạnh.

Chủ tịch Infantino cũng khẳng định quỹ dự trữ của FIFA dành cho phát triển bóng đá toàn cầu sẽ không bị ảnh hưởng, đảm bảo nguồn lực tiếp tục được duy trì cho các dự án dài hạn.

FIFA World Cup Club 2025 là lần đầu tiên trong lịch sử có sự tham gia của 32 đội. Trước đó, giải chỉ có 7 đội tham dự, là các câu lạc bộ vô địch ở khắp các châu lục trên thế giới. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 13/7, tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ.

32 đội dự giải sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out. Thể thức của FIFA Club World Cup 2025 có phần tương tự World Cup trước đây.

