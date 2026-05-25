Tiền thưởng của MU

Với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League 2025/26, MU dự kiến nhận khoản tiền thưởng đáng kể.

Theo Manchester Evening News, MU sẽ nhận khoảng 48,6 triệu bảng sau khi khép lại mùa giải Premier League 2025/26. Đây được xem là cú hích tài chính quan trọng dành cho đội chủ sân Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng hè tới.

Đội bóng thành Manchester từng trải qua giai đoạn đầy bất ổn ở giữa mùa giải sau sự ra đi của HLV Ruben Amorim, thời điểm nhiều người lo ngại “Quỷ đỏ” có thể rơi khỏi nhóm cạnh tranh suất dự Champions League.

Tuy nhiên, MU đã có màn trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa để cán đích trong top 3 Premier League. Thành tích này không chỉ đảm bảo vé dự Champions League mà còn mang về nguồn thu đáng kể từ quỹ phân chia tiền thưởng của giải đấu.

Khoản tiền gần 50 triệu bảng mà MU thu về được đánh giá là quan trọng trong bối cảnh đội chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ mạnh mẽ ở mùa hè 2026. Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” muốn tăng cường đáng kể chất lượng tuyến giữa, đồng thời bổ sung thêm chiều sâu đội hình để cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới.

Bên cạnh MU, nhà vô địch Arsenal sẽ nhận khoản thưởng cao nhất, ước tính khoảng 54 triệu bảng sau chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004. Trong khi đó, đội á quân Manchester City dự kiến nhận khoảng 51,3 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, đội xếp chót bảng Wolves chỉ bỏ túi khoảng 2,7 triệu bảng.

