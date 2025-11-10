Tiến Linh kèm Hoàng Đức 'như hình với bóng'

|
Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Tiến Linh (áo trắng) đã theo sát Hoàng Đức dù cho vai trò của anh là trung phong, gánh nhiệm vụ ghi bàn cho CLB Công An TP.HCM. Cuộc đối đầu thú vị giữa hai tuyển thủ, cũng là đội trưởng CLB Ninh Bình và Công An TP.HCM.
|
Để phục vụ cho lối đá của đội nhà, Tiến Linh không ngại kiêm thêm nhiệm vụ phong tỏa "nhạc trưởng" Hoàng Đức của Ninh Bình. Cả hai "như hình với bóng" ở khu vực giữa sân.
|
Có lẽ vì phải hỗ trợ phòng ngự, Tiến Linh thi đấu khá mờ nhạt ở trận này, bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống "ngon ăn".
|
Ở trận đấu này, Ninh Bình sớm mở tỉ số ở phút thứ 5 do công của Lê Hải Đức, nhưng rất nhanh sau đó, Võ Hữu Việt Hoàng (số 20) đã gỡ hòa cho đội chủ nhà.
|
Ở phút 18, tiền đạo Việt kiều Lee Williams nâng tỉ số lên 2-1 cho Công An TP.HCM.
|
Phút 45+2, Nguyễn Đức Phú chớp thời cơ gia tăng cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ sân Thống Nhất.
|
Nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Hoàng Đức có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.
|
Bước sang hiệp 2, Hoàng Đức cho thấy bản lĩnh của đội trưởng khi liên tục khích lệ toàn đội tập trung thi đấu, chắt chiu cơ hội.
|
Và thành quả đã đến khi Gustavo Henrique có bàn gỡ hòa 3-3, rồi sau đó đến Geovane có pha căng ngang, đưa bóng đi trúng người Quang Hùng văng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-3 cho CLB Ninh Bình ở phút 89.
|
Giành chiến thắng đầy kịch tính, CLB Ninh Bình tiếp tục giữ ngôi đầu V.League sau 11 vòng đấu với 8 trận thắng, 3 trận hòa, ghi được 26 bàn thắng.
