Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiến Linh kèm Hoàng Đức 'như hình với bóng'

  • Thứ hai, 10/11/2025 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CLB Công An TP.HCM không thể có 3 điểm trọn vẹn trong ngày Tiến Linh phải làm việc hết công suất, kiêm thêm nhiệm vụ kèm chặt "nhạc trưởng" Hoàng Đức của CLB Ninh Bình.

Tien Linh anh 1

Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Tiến Linh (áo trắng) đã theo sát Hoàng Đức dù cho vai trò của anh là trung phong, gánh nhiệm vụ ghi bàn cho CLB Công An TP.HCM. Cuộc đối đầu thú vị giữa hai tuyển thủ, cũng là đội trưởng CLB Ninh Bình và Công An TP.HCM.

Tien Linh anh 2

Để phục vụ cho lối đá của đội nhà, Tiến Linh không ngại kiêm thêm nhiệm vụ phong tỏa "nhạc trưởng" Hoàng Đức của Ninh Bình. Cả hai "như hình với bóng" ở khu vực giữa sân.

Tien Linh anh 3

Có lẽ vì phải hỗ trợ phòng ngự, Tiến Linh thi đấu khá mờ nhạt ở trận này, bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống "ngon ăn".

Tien Linh anh 4

Ở trận đấu này, Ninh Bình sớm mở tỉ số ở phút thứ 5 do công của Lê Hải Đức, nhưng rất nhanh sau đó, Võ Hữu Việt Hoàng (số 20) đã gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Tien Linh anh 5

Ở phút 18, tiền đạo Việt kiều Lee Williams nâng tỉ số lên 2-1 cho Công An TP.HCM.
Tien Linh anh 6

Phút 45+2, Nguyễn Đức Phú chớp thời cơ gia tăng cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Tien Linh anh 7

Nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Hoàng Đức có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Tien Linh anh 8

Bước sang hiệp 2, Hoàng Đức cho thấy bản lĩnh của đội trưởng khi liên tục khích lệ toàn đội tập trung thi đấu, chắt chiu cơ hội.

Tien Linh anh 9

Và thành quả đã đến khi Gustavo Henrique có bàn gỡ hòa 3-3, rồi sau đó đến Geovane có pha căng ngang, đưa bóng đi trúng người Quang Hùng văng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-3 cho CLB Ninh Bình ở phút 89.

Tien Linh anh 10

Giành chiến thắng đầy kịch tính, CLB Ninh Bình tiếp tục giữ ngôi đầu V.League sau 11 vòng đấu với 8 trận thắng, 3 trận hòa, ghi được 26 bàn thắng.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Ninh Binh bat bai tran thu 35 hinh anh

Ninh Bình bất bại trận thứ 35

11 giờ trước 21:21 9/11/2025

0

Tối 9/11, Ninh Bình có trận thắng kịch tính 4-3 trước CA TP.HCM ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thống Nhất.

"Không nhiều người ưa CLB Ninh Bình"

10 giờ trước 22:34 9/11/2025

0

Đó là lời chia sẻ của HLV trưởng CLB Ninh Bình, Gerard Albadalejo sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên sân của CLB Công An TP.HCM thuộc vòng 11 V.League.

HLV Le Huynh Duc dong cam voi Tien Linh hinh anh

HLV Lê Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh

04:32 29/8/2025 04:32 29/8/2025

0

HLV trưởng CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức động viên tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh sau khi bõ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tâm Minh

Tiến Linh Thành phố Hồ Chí Minh Tiến Linh Hoàng Đức Công An TP.HCM Ninh Bình

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý