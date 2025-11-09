"Không nhiều người ưa CLB Ninh Bình"

Đó là lời chia sẻ của HLV trưởng CLB Ninh Bình, Gerard Albadalejo sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên sân của CLB Công An TP.HCM thuộc vòng 11 V.League.

HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình.

Tối 9/11, Ninh Bình tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng V.League 2025/2026 sau màn lội ngược dòng kịch tính trên sân Thống Nhất. Dù bị dẫn 2-3 trong hiệp một, đội khách vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 4-3, trong đó bàn quyết định đến ở phút 89 sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Quang Hùng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Gerard Albadalejo dành lời khen cho tinh thần của các học trò. “Chúng tôi ghi bốn bàn và thể hiện tinh thần chiến binh đúng nghĩa. Các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt để lội ngược dòng và toàn đội hoàn toàn hài lòng với kết quả này”, ông nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực và định kiến mà ông và CLB đang đối mặt. “Tôi nghĩ có thể phải thừa nhận, không nhiều người ưa chúng tôi. Có nhiều suy nghĩ tiêu cực bám theo. Tôi là HLV mới đến Việt Nam, rất mới, nhưng không hiểu vì sao trọng tài (Hoàng Ngọc Hà - PV) trận trước lại tiếp tục làm nhiệm vụ hôm nay, và cũng lại có những tình huống thổi phạt khó hiểu".

"Chúng tôi không vì thế mà bỏ cuộc. Chúng tôi là tập thể khó chịu và luôn chiến đấu đến cùng”, ông nói thêm.

HLV Albadalejo cho biết đội vẫn giữ tinh thần quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số thay vì nói về ngôi vô địch. “Còn quá sớm để nói về chức vô địch. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện, cải thiện khả năng tấn công và chuẩn bị cho các trận khó khăn sắp tới”, ông khẳng định.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức tiếc nuối khi đội bóng của mình đánh rơi chiến thắng dù chơi tốt. “Chúng tôi xứng đáng thắng. Cầu thủ chơi hay, có cơ hội nhưng vẫn còn non kinh nghiệm, chưa kiểm soát tốt để giữ nhịp trận đấu. Ninh Bình có cơ hội là tận dụng được, sự khác biệt nằm ở đó”, ông nói.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò: “Hôm nay họ thể hiện được 80% ý tưởng chiến thuật tôi mong muốn, thậm chí tốt hơn sức tưởng tượng. Tôi tự hào vì họ đang tiến bộ từng ngày”.

Ông Đức đặc biệt nhắc đến tiền vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo, người vừa được triệu tập lên tuyển quốc gia: “Cậu ấy làm tốt và xứng đáng với cơ hội này. Là HLV, tôi hãnh diện khi cầu thủ của mình được gọi lên tuyển”.

Thất bại 3-4 khiến Công An TP.HCM vẫn giậm chân ở nhóm giữa bảng, trong khi Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch với 27 điểm sau 11 vòng đấu.