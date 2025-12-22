Tiền đạo từ chối rời Barcelona

Roony Bardghji được mở đường rời đi dưới dạng cho mượn nhưng từ chối và quyết ở lại Camp Nou để chứng tỏ bản thân.

Rooney Bardghji quyết ở lại Barca.

Trong những tuần qua, Bardghji nhận được sự quan tâm rõ rệt từ nhiều CLB Premier League như Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest hay Sunderland. Những đội bóng này sẵn sàng mang đến cho anh cơ hội ra sân thường xuyên và một vai trò rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, theo Fichajes, tất cả đều bị từ chối. Với Bardghji, việc rời Barcelona lúc này đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu thể thao lớn nhất, đó là thành công trong màu áo "Blaugrana".

Cầu thủ chạy cánh này tin rằng Barcelona vẫn là môi trường lý tưởng nhất để anh phát triển toàn diện, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh. Anh hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt tại đội một, nhưng cũng nhận thức rằng nếu duy trì được kỷ luật, sự ổn định và thái độ đúng đắn, cơ hội sẽ đến. Thay vì bị cuốn vào những lời đề nghị hấp dẫn, Bardghji lựa chọn tập trung tuyệt đối vào tập luyện và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội được trao.

Quyết định này cũng được ban lãnh đạo và ban huấn luyện Barcelona đánh giá rất cao. Trong bối cảnh CLB đang tái khẳng định chiến lược đặt niềm tin vào tài năng trẻ, sự cam kết của cầu thủ người Thụy Điển được xem là thông điệp tích cực, cho thấy Barcelona vẫn đủ sức hấp dẫn để giữ chân những cầu thủ giàu tiềm năng.