Tiền đạo sinh tại Nigeria ghi bàn trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Tối 11/11 trên sân Thiên Trường, cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-0.

Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa mang đến tín hiệu tích cực từ các nhân tố mới, nổi bật là Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo sinh ra tại Nigeria có màn ra mắt đáng chú ý khi trực tiếp ghi bàn mở tỷ số, đồng thời cho thấy khả năng hòa nhập khá nhanh với lối chơi của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Được bố trí đá cao nhất trong sơ đồ 3-4-3, Olaha không chỉ chờ đợi cơ hội trong vòng cấm mà còn tích cực di chuyển, tham gia tranh chấp và kết nối với các vệ tinh xung quanh. Cầu thủ sinh năm 1997 thường xuyên xuất hiện ở nhiều khu vực trên hàng công, tạo khoảng trống cho Đình Bắc và Ngọc Sơn khai thác. Bàn thắng ở phút 22 là phần thưởng xứng đáng cho sự năng nổ đó. Từ pha thoát xuống và căng ngang của Hồng Phúc, Olaha chọn vị trí hợp lý rồi dứt điểm cận thành, mở ra thế trận thuận lợi cho đội chủ nhà.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong trận ra mắt. Ảnh: Minh Chiến.

Olaha mang đến làn gió mới cho hàng công tuyển Việt Nam. Thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp giúp anh có thể làm điểm đến cho những đường bóng trực diện. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng cho thấy sự chủ động trong các tình huống xử lý, không quá phụ thuộc vào việc chờ đồng đội tạo cơ hội.

Dù vậy, màn trình diễn của Olaha vẫn cần được đánh giá trong bối cảnh đối thủ không quá mạnh. Đài Bắc Trung Hoa để lộ nhiều khoảng trống và mắc sai sót ở hàng thủ, tạo điều kiện để các cầu thủ Việt Nam khai thác. Đội khách thậm chí có cơ hội gỡ hòa sau pha xử lý thiếu an toàn của Thành Chung, nhưng Christopher Tiao không thể tận dụng. Tình huống này cũng nhắc nhở HLV Kim rằng đội tuyển vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Hàng thủ áo đỏ vẫn có những thoáng chệch choạc. Ảnh: Minh Chiến.

Việc Olaha được rút ra nghỉ và nhường chỗ cho Nguyễn Văn Tùng cho thấy HLV Kim muốn trao cơ hội cho các phương án khác trên hàng công. Tuyển Việt Nam sau đó vẫn tạo thêm nhiều cơ hội, nhưng Văn Tùng và Thanh Nhàn đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Ngoài màn trình diễn đáng khen của Olaha, Đình Bắc như thường lệ vẫn chơi tốt và để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Số 7 tạo ra khoảnh khắc ấn tượng với pha đi bóng, lắc hông rồi tung cú sút căng, ấn định thắng lợi 2-0.

Đình Bắc ghi dấu với bàn thắng đẹp mắt. Ảnh: Minh Chiến.

Chiến thắng nhẹ nhàng chưa đủ để khẳng định sức mạnh của tuyển Việt Nam, nhưng màn ra mắt của Olaha là điểm sáng đáng ghi nhận. Nếu tiếp tục duy trì khả năng di chuyển, tranh chấp và dứt điểm như trận này, tiền đạo người Nigeria có thể trở thành lựa chọn hữu ích, bổ sung thêm sức mạnh và sự đa dạng cho hàng công của "Những chiến binh sao vàng".

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.