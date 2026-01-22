Tiền đạo Anh gây sốt ở Champions League

Tiền đạo Anthony Gordon đang trải qua mùa giải Champions League đáng nhớ nhất trong sự nghiệp khi liên tục ghi dấu ấn trong màu áo Newcastle.

Gordon tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 22/1, Gordon ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Newcastle trước PSV ở vòng phân hạng Champions League. Theo thống kê mới nhất, tiền đạo người Anh đã trực tiếp góp công vào 8 bàn thắng tại Champions League mùa này, bao gồm 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo.

Thành tích ấn tượng này giúp Gordon vượt qua huyền thoại Alan Shearer để trở thành cầu thủ Newcastle ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League. Trước đó, Shearer từng giữ kỷ lục với 7 bàn ở mùa giải 2002/03, cột mốc tồn tại hơn hai thập kỷ.

Gordon hiện cũng nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất giải đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Kylian Mbappe (Real Madrid) là cầu thủ ghi nhiều bàn hơn anh tại Champions League mùa này, với 11 pha lập công. Gordon xếp ngay sau ngôi sao người Pháp với 6 bàn, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ sinh năm 2001 ở sân chơi đỉnh cao châu Âu.

Newcastle chơi ấn tượng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Phong độ chói sáng của Gordon đóng vai trò then chốt trong hành trình của Newcastle tại Champions League mùa này. Với tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và sự tự tin trước khung thành, anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công “Chích chòe”.

Với 3 điểm giành được trên sân nhà trước PSV, Newcastle viết nên trang sử mới của CLB tại đấu trường châu lục, khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng/vòng phân hạng. Trước đó, “The Magpies” từng có 3 lần tham dự Champions League nhưng đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đáng chú ý, dù có thua ở lượt trận cuối, Newcastle vẫn không thể bị loại khỏi nhóm dự play-off. Thậm chí, thầy trò HLV Eddie Howe còn đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

