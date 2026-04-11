Tiền bạc bào mòn các giấc mơ trong hôn nhân thế nào?

Đây là lý do vì sao chúng ta thề nguyện sẽ mãi mãi bên nhau dù trong lúc sang giàu hay nghèo khó. Tiền bạc chi phối mọi khía cạnh trong cuộc sống vợ chồng; bất kể bạn có nhiều hay ít, nó đều có thể thử thách mọi phương diện của một mối quan hệ.

Về tiền bạc

Hầu như tất cả giấc mơ bạn từng có khi kết hôn đều liên quan đến tiền - mua một căn nhà, có con, tìm việc làm, chuyển đến một thành phố mới, đi du lịch, đi chơi với bạn bè... danh sách này cứ kéo dài ra mãi. Tiền bạc không đồng nghĩa với hạnh phúc, nhưng nó nắm vai trò quan trọng trong việc biến ước mơ thành hiện thực.

Tiền bạc trước sau gì cũng chia rẽ chúng ta và những ước mơ đó, ta sẽ cảm thấy phẫn chí và lùng sục một ai khác hay lý do nào đó để đổ lỗi; và đoán xem ai gần như luôn kề vai sát cánh ngay bên cạnh mình nào? Đúng vậy - đó chính là người bạn đời.

Megan và tôi (Taylor) đã gặp vô vàn kiểu cặp đôi khác nhau. Chẳng tốn nhiều thời gian để nhận ra những cặp đã đánh mất ước mơ mà họ từng có vào ngày cưới. Dẫu cho họ giàu hay nghèo, đã kết hôn được 40 năm hay chỉ 4 tháng, đã nhận ra tiền bạc là căn nguyên của mọi rắc rối hay vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra điều đó.

Những cặp đôi này chỉ ngồi im như tượng và hầu như không nói chuyện hay nhìn lấy nhau một lần. Đến khi lên tiếng, lời lẽ của họ đầy trách móc, oán giận và hằn học. Cuộc sống không diễn ra như kỳ vọng, khiến họ trở nên cay nghiệt và chua chát.

Những người này tìm đến chúng tôi vì họ tin rằng có một túi tiền rủng rỉnh chắc chắn sẽ hữu ích. Họ hy vọng việc đầu tư ít tiền vào đúng cổ phiếu hoặc bất động sản sẽ dẫn đến cuộc sống hưu trí đáng mơ ước. Thật không may, vấn đề không nằm ở tài chính, và một danh mục đầu tư tốt hơn cũng không giải quyết được vấn đề.

Ngay cả khi chúng tôi đưa ra giải pháp rõ ràng cho những vấn đề đó, nếu không có khả năng giao tiếp và làm việc về ngân sách cũng như đầu tư, hiệu quả của chiến lược tài chính cũng không còn ý nghĩa. Mối quan hệ vẫn sẽ đổ vỡ.

Hầu hết cặp đôi không biết cách nói chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc khi đưa ra quyết định. Họ không biết cách thỏa hiệp hay lắng nghe nhau, khiến họ không thể xây dựng được một kế hoạch đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Thay vào đó, họ cãi nhau. Họ đổ lỗi cho nhau. Họ oán trách nhau, làm tổn thương nhau và che giấu quỹ riêng. Rồi khi cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, họ ly hôn.

Chuyện đâu nhất thiết phải đi đến bước đường này.

Tiền và tình yêu là hai thế lực trong hôn nhân. Ảnh: HowStuffWorks.

Vực dậy giấc mơ

Vấn đề nằm ở đây: mọi quyết định mà các bạn đưa ra với tư cách một cặp đôi đều dính dáng đến tiền bạc. Mọi. Quyết. Định. Tiền ảnh hưởng đến mọi thứ, từ kiểu nhà bạn sống đến địa điểm bạn đi du lịch, từ thương hiệu dầu gội bạn dùng đến loại bánh mì bạn ăn. Bất kể là ly cà phê 5 đô hay chiếc xe hơi 50.000 đô - tiền bạc đều góp mặt trong từng mảnh ghép cuộc sống của chúng ta.

Đó là lý do những cặp đôi bất đồng về tiền bạc thì sẽ bất đồng về tất cả những vấn đề khác.

Tổ hợp của tình yêu và tiền bạc xây dựng nên mối quan hệ tiền bạc. Cũng giống như mối quan hệ thể xác của bạn không chỉ xoay quanh tình dục, và mối quan hệ cảm xúc không chỉ đơn thuần là cảm xúc, thì mối quan hệ tiền bạc còn dây mơ rễ má hơn cả tiền. Nó liên quan đến cách bạn kết nối - hoặc không - khi đưa ra các quyết định có liên quan đến tiền bạc. Nó còn là những phỏng đoán và niềm tin sâu xa hơn mà bạn mang theo trong các cuộc trò chuyện thâu đêm về tài khoản ngân hàng của mình.

Mục tiêu của cuốn sách này là giúp các cặp đôi ngừng tranh cãi về tiền nong và hàn gắn mối quan hệ tiền bạc của họ, bất kể tình hình tài chính hiện tại ra sao. Chúng tôi muốn thay đổi cách bạn giao tiếp chuyện tiền bạc. Chúng tôi muốn mang đến cho bạn những công cụ thiết thực, hiệu quả, dễ nhớ và dễ áp dụng để giúp bạn xây dựng một mối quan hệ tiền bạc vững chắc hơn. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn thắp lại đam mê của bạn dành cho tương lai - và dành cho nhau.

Thuở mới hẹn hò, cả hai không thể ngừng mơ mộng cùng nhau. Bạn hào hứng muốn tìm hiểu về đối phương, khám phá món ăn yêu thích hay kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của người thương. Các bạn khao khát được hiểu biết nhau. Hai bạn có thể trò chuyện hàng giờ liền, cùng nhau mơ về một cuộc sống góp gạo thổi cơm chung. Hôm nay là ngày bạn bắt đầu mơ lại lần nữa. Chúng tôi tin rằng mọi cặp đôi đều có thể khơi dậy tình yêu, sự gần gũi và những giấc mơ từng có khi mới yêu.