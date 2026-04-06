Khi tình yêu và tiền bạc đối đầu

Tại lễ đường, các đôi lứa đã thốt lên lời thề nguyện: dù trong lúc giàu sang hay nghèo khó.

Ta hiện diện trong lễ cưới và thề thốt, lòng tràn đầy kỳ vọng sẽ sánh vai bên người bạn đời dẫu có trắc trở chông gai. Khoảnh khắc chân thật và trong sáng khi cả hai đưa bước chân đầu tiên tiến vào một tương lai đầy hứa hẹn.

Mỗi cuộc hôn nhân đều bắt đầu với những hy vọng và giấc mơ như thế. Bạn bước dọc lễ đường hân hoan ăn mừng cái cách cả hai hòa hợp và bổ sung cho nhau, ăn mừng cả những khoảnh khắc nho nhỏ của hứng khởi, niềm vui và thân thuộc đã trở thành từng viên gạch xây dựng nên mối quan hệ của hai người. Trong một thời gian ngắn, tất cả những hy vọng cùng giấc mơ và niềm vui đó là vừa đủ để đưa hai người tới cuộc sống mới - với tư cách Ông xã và Bà xã của nhau.

Rồi cuộc sống tiếp diễn. Bất kể là mọi sự đi theo kế hoạch đã định hay đã sớm trật bánh khỏi lộ trình. Cuộc sống, dẫu có phi thường đến nhường nào, cũng sẽ gạt sang bên những hy vọng và giấc mơ vĩ đại nhất của ta. Bạn bắt đầu sự nghiệp. Bạn có con. Bạn mua nhà. Bạn mất một căn nhà. Ba mẹ bạn già đi. Bạn nhận ra mình đang bí bách với hiện tại và mông lung với tương lai.

Dần dà, dù không phải lỗi của bạn, những giấc mơ bạn từng có về cuộc sống hôn nhân được chuyển sang chế độ ưu tiên thấp, và từng chút một, chúng bắt đầu héo mòn và tan biến. Giấc mơ mua nhà? Không còn xoay sở được nữa. Giấc mơ quay lại trường học? Bất khả thi với một đứa bé còn đang bế bồng. Giấc mơ đi phượt khắp châu Âu? Phi thực tế với áp lực công việc. Giấc mơ nghỉ hưu sớm? Khó mà chấp nhận được sau khi thị trường chứng khoán đi xuống. Mọi mục tiêu trong đời đều được cất lên kệ và phai nhạt dần theo năm tháng.

Ellen và Jack là một ví dụ hoàn hảo. Khi họ kết hôn, Ellen đang phấn đấu để trở thành đối tác của một hãng luật nhỏ. Jack là một họa sĩ thiết kế đồ họa và mơ mở được một công ty thiết kế riêng. Họ bắt tay vào dành dụm để Jack có ít vốn liếng khởi nghiệp khi thời điểm đủ chín muồi. Họ có một kế hoạch năm năm cùng một mục tiêu chung.

Song, sau hai năm kết hôn, Ellen được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính. Bác sĩ khuyên cô nên cắt giảm giờ làm việc và giảm thiểu tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. Dù Ellen có bảo hiểm sức khỏe tốt từ công ty, họ vẫn có những khoản chi khác làm đình trệ quỹ tiết kiệm của mình. Tức là giấc mơ của Jack phải hoãn thêm một lúc nữa.

Khi bệnh tình của Ellen dần ổn định hơn, thị trường việc làm lại trở nên bất ổn. Việc Jack muốn tự thân khởi nghiệp không còn là một ý tưởng hay nữa, nhất là khi anh biết có rất nhiều nhà thiết kế khác sẵn sàng làm mọi thứ để có được một vị trí công việc mà anh đang định từ bỏ. Vì vậy họ quyết định hoãn kế hoạch lại ít lâu nữa.

Bạn có thể đoán được diễn biến tiếp theo như thế nào rồi, đúng không? Chẳng mấy chốc mà năm năm đã trôi qua. Sau khi có vài đứa con, mười năm nữa lại qua đi và đồng lương của họ phải dành để trang trải cho một gia đình đông đúc hơn và khoản thế chấp cao hơn cho một căn nhà lớn hơn. Khi mẹ Jack qua đời và cha anh dọn đến sống chung với gia đình con trai, đó là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của những giấc mơ thuở ban đầu.

Jack và Ellen sẽ là những người đầu tiên nói với bạn rằng họ có một cuộc sống mỹ mãn, rằng họ đã đưa ra những lựa chọn khiến bản thân cảm thấy hài lòng, và được trời cho nhiều thứ vượt xa mong đợi. Tức là, họ cũng thừa nhận có nhớ cảm giác được cùng nhau mơ mộng về tương lai.

“Khi chúng tôi kết hôn", Ellen nói, “tôi nhớ chúng tôi từng nói sẽ tuyệt vời biết bao nếu Jack có công ty riêng và tạo được dấu ấn trong thế giới thiết kế. Đôi mắt của ảnh lấp lánh mỗi khi chúng tôi bàn về chuyện đó. Giờ thì hầu như các cuộc nói chuyện của chúng tôi đều giống chuỗi cuộc họp công việc - ai làm gì và khi nào. Tôi biết ảnh sẽ không đánh đổi cuộc sống hiện tại lấy bất kì điều gì, nhưng tôi thật sự mong muốn được nhìn thấy ánh mắt ấy của chồng mình một lần nữa.”

Đó là một lời nhắc nhở rằng đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Đó cũng là cách để bày tỏ với bạn đời, “Tôi mong chờ vào một tương lai với anh/em.”

Nếu bạn đã lỡ mất dấu những giấc mơ từng có, tôi tin rằng bạn có thể tìm lại chúng. Giành lại cuộc sống mà mình từng hình dung, từng giấc mơ một.