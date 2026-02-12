Tiếc thương cô giáo tử vong trong vụ xả súng ở Thái Lan

Đông đảo người dân Thái Lan đến dự tang lễ nữ hiệu trưởng, đồng thời dành lời khen cho những đóng góp của bà cho ngành giáo dục.

Bà Sasiphat Sinsamosorn tử vong trong vụ xả súng ngày 11/2. Ảnh: SCMP.

Cái chết của bà Sasiphat Sinsamosorn (54 tuổi), Hiệu trưởng trường Patongprathankiriwat tỉnh Songkhla (Thái Lan), trong vụ xả súng ngày 11/2 vừa qua khiến dư luận nước này bàng hoàng. Ngay sau đó, làn sóng tri ân lan rộng khắp quốc gia này.

Theo SCMP, tang lễ của bà Sasiphat Sinsamosorn được tổ chức theo nghi thức bảo trợ hoàng gia - vinh dự cao nhất dành cho những người có cống hiến cho đất nước.

Chiều 12/2, đông đảo người dân Thái Lan mặc đồ đen đến dự tang lễ, nhiều người bật khóc khi tiễn biệt người giáo viên gắn bó trọn đời với nghề.

Trên các trang mạng xã hội của nhà trường, bức ảnh đen trắng của nữ hiệu trường trong bộ đồng phục được chia sẻ kèm hàng loạt lời chia buồn.

“Là phụ huynh học sinh và chứng kiến những điều cô đã cống hiến, tôi vô cùng biết ơn", một người chia sẻ.

“Cô đã hy sinh bản thân, không màng suy nghĩ để bảo vệ các giáo viên và học sinh. Công ơn đó sẽ luôn khắc sâu trong tim chúng tôi", một người khác để lại bình luận.

Không riêng cha mẹ học sinh, nhiều trường học và hãng tin trên khắp Thái Lan cũng bày tỏ sự tiếc thương. Trường Charoendee Wittaya ở Pathum Thani, phía bắc Bangkok, nêu rằng nữ hiệu trưởng đã đứng vững, bảo vệ học sinh bằng cả trái tim.

Trong khi đó, Hãng tin Trẻ em và Thanh thiếu niên - cổng thông tin có 55.000 người theo dõi, ca ngợi lòng dũng cảm phi thường của bà trong việc bảo vệ học sinh và giáo viên.

"Hành động của bà được xem là biểu tượng của tình yêu thương và sự hy sinh vì học sinh và xã hội. Điều này sẽ được khắc ghi trong trái tim người dân Thái Lan như một tấm gương dũng cảm cho đến phút giây cuối cùng", hãng tin này chia sẻ.

Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra vào chiều 11/2, khi một nam thanh niên 19 tuổi mang theo khẩu súng bị đánh cắp xông vào trường Patongprathankiriwat và bắt giữ một học sinh làm con tin.

Cảnh sát cho biết thanh niên này đã nổi giận sau khi nghe em gái kể lại việc bị một giáo viên khiển trách. Đối tượng sau đó đến trường để tìm giáo viên đó. Do không tìm thấy, tên này đã dùng súng khống chế một lớp học sinh cấp 3 cùng một giáo viên làm con tin.

Khi đó, Hiệu trưởng Sasiphat Sinsamosorn đã thương lượng để học sinh được thả và chấp nhận đổi vị trí cho em. Trong cuộc giằng co kéo dài với cảnh sát, tay súng đã bắn bà Sasiphat, khiến bà bị thương nặng.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, nữ hiệu trưởng qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Giới chức Thái Lan cho biết nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần và sử dụng ma túy, từng gây náo loạn bên ngoài trường trước khi xông vào bên trong.

Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao, phần lớn là vũ khí bất hợp pháp, song các vụ nổ súng trong trường học và nơi công cộng lại khá hiếm.

Trước khi vụ xả súng này xảy ra, vào năm 2022, trong vụ thảm sát nghiêm trọng nhất lịch sử Thái Lan, một cựu cảnh sát bị sa thải đã sát hại 36 người, trong đó có 24 trẻ nhỏ, tại một trung tâm giữ trẻ ở Uthai Sawan.