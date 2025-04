Tiếc cho Neymar

Ngôi sao tấn công người Brazil vừa phải đón nhận một tin không vui khi tái phát chấn thương trong trận đấu với Atletico MG. Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh vừa trở lại sân cỏ sau 42 ngày điều trị.

Với tình hình hiện tại, khả năng Neymar có thể xỏ giày ra sân thêm một lần nữa trước khi hợp đồng của anh với Santos đáo hạn vào cuối tháng 6 đang trở nên rất mong manh.

Chấn thương xảy ra khi Neymar cảm thấy đau ở đùi trái trong hiệp một trận thắng của Santos hôm 17/4. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy anh gặp phải một tổn thương mới ở cơ bắp chân.

Trước đó, Neymar kịp lấy lại phong độ ổn định sau quãng nghỉ dài, ghi bàn ở ba trong bốn trận gần nhất. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ngôi sao này khiến Santos mất đi một phần lớn sức mạnh và không thể duy trì sự cạnh tranh trong mùa giải năm nay.

Báo cáo y tế từ Santos cho biết Neymar sẽ tiếp tục chương trình điều trị tại sân Rei Pele và tiếp tục các bài tập tăng cường cơ bắp để giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng không đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của anh, khiến viễn cảnh Neymar tiếp tục thi đấu trong mùa giải này trở nên ngày càng xa vời.

Hợp đồng của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào ngày 30/6, và hiện tại, đội bóng nỗ lực gia hạn với ngôi sao của mình. Giờ đây, câu hỏi lớn nhất là Neymar sẽ làm gì trong tương lai. Với tình hình sức khỏe không chắc chắn, việc gia hạn hợp đồng với Santos không còn chắc chắn, và viễn cảnh anh trở lại châu Âu thi đấu cũng càng trở nên khó khăn.

MLS có thể là điểm đến tiếp theo của Neymar, nhưng mức lương mà châu Âu vẫn còn là một điều xa xỉ. Thậm chí, việc anh có thể tham dự các trận đấu vòng loại World Cup cùng đội tuyển Brazil vào tháng 6 cũng đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tương lai của Neymar, một ngôi sao sáng của bóng đá thế giới, hiện giờ đang bị bao phủ bởi nhiều nghi vấn.

