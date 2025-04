Đội của Neymar sa thải HLV

Trên Instagram, Neymar đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng HLV Caixinha, kèm theo dòng chữ: "Thưa ông, tôi rất vui khi được làm việc cùng ông. Tôi chúc ông nhiều thành công trong cuộc sống, cảm ơn vì tất cả".

Santos quyết định sa thải HLV Caixinha khi đội bóng này đang đứng thứ 18/20 đội tại giải VĐQG Brazil mùa này. 3 lượt trận gần nhất, Santos toàn hòa và thua. Ban lãnh đạo đã hành động nhanh chóng để cải thiện tình hình.

Ngoài HLV Caixinha, Santos cũng xác nhận chia tay hai trợ lý, bao gồm Pedro Malta và Jose Pratas, HLV thể lực Guilherme Gomes và HLV thủ môn Jose Belman. Trợ lý HLV Cesar Sampaio sẽ tạm thời nắm quyền tại Santos cho đến khi đội tìm ra chiến lược gia phù hợp.

Caixinha được bổ nhiệm dẫn dắt Santos hồi tháng 1, ngay khi Neymar trở lại câu lạc bộ từ Al Hilal. Dù thời gian làm việc cùng nhau khá ngắn, cả hai đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp.

Thất bại 0-1 của Santos trước Fluminense hôm 14/4 được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV Caixinha bị sa thải. Ở trận này, Neymar cũng để lại hình ảnh xấu xí khi văng tục với hậu vệ Samuel Xavier của Fluminense, theo Globo.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm, Neymar mới ra sân trở lại ở giải VĐQG Brazil. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn hay kiến tạo trước Fluminense. Trong gần 50 phút trên sân, Neymar chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Ở trận kế tiếp, Neymar và đồng đội sẽ có cuộc đón tiếp Atletico Mineiro trên sân nhà vào ngày 17/4.

