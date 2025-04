Neymar văng tục với đối thủ

Cựu sao PSG ngồi dự bị và được tung vào sân trong hiệp hai. Anh lập tức bị hậu vệ Samuel Xavier của Fluminense theo kèm. Cả hai có những tác động và lời qua tiếng lại trong suốt thời gian thi đấu.

Trong một tình huống ở phút 60, Neymar va chạm khiến Xavier nằm sân. Cựu sao PSG nổi giận vì phải nhận thẻ vàng. Anh lập tức tiến đến chỉ trích Xavier với nội dung: "Mày là tên khốn", theo Globo.

Đến phút 90+6, chính Xavier là người ghi bàn duy nhất giúp Fluminense thắng tối thiểu 1-0 trước Santos trên sân nhà. Sau khi lập công, hậu vệ này đặt hai tay lên tai hướng về phía Neymar, như một hành động chế nhạo cựu sao PSG.

Sau trận, Xavier cũng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận. Nói về việc phong tỏa Neymar ở trận vừa qua, Xavier cho biết: "Tôi không thể nói về đoạn hội thoại với Neymar. Đó là chuyện trong trận đấu, ai cũng muốn thắng, mỗi người bảo vệ đội bóng của mình. Chúng tôi có một chiến thuật riêng, bao gồm việc khiêu khích một ngôi sao như Neymar. Sau khi nhận thẻ vàng, anh ấy đã rất tức giận, đến mức sau đó còn nhặt bóng đuổi theo tôi. Đó là chiến thuật và tôi rất vui vì hôm nay nó đã hiệu quả".

Đối với Neymar, chân sút 33 tuổi này có lần đầu tiên ra sân ở giải VĐQG Brazil sau 12 năm trong trận gặp Fluminense. Anh vừa bình phục chấn thương và được HLV Pedro Caixinha điền tên vào đội hình thi đấu.

Trong gần 50 phút trên sân, Neymar chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Santos bị đội chủ nhà Fluminense lấn lướt trong cả trận.

Sau 3 vòng đấu, Santos chưa thắng trận nào. Đội đang xếp thứ 18/20 trên BXH giải VĐQG. Ở trận kế tiếp, Neymar và đồng đội sẽ có cuộc đón tiếp Atletico Mineiro trên sân nhà vào ngày 17/4.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.