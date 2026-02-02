Tiếc cho Bruno Fernandes

Michael Owen cho rằng Bruno Fernandes lẽ ra còn hay hơn nữa nếu Manchester United có các cầu thủ chất lượng và lối chơi ổn định trong những năm qua, để tận dụng hết khả năng của tiền vệ này.

Bruno Fernandes tiến sát cột mốc lịch sử ở MU.

Đêm 1/2, MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League. Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tầm quan trọng trong lối chơi của Manchester United, khi có cú đúp kiến tạo.

Pha treo bóng chính xác vào vòng cấm để Casemiro đánh đầu mở tỷ số, sau đó là đường dọn cỗ cho Sesko ấn định chiến thắng 3-2 giúp Fernandes lập kỷ lục cá nhân mới và vươn lên dẫn đầu danh sách kiến tạo Premier League.

Fernandes nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại Premier League mùa này lên con số 12, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh ở giải đấu số một nước Anh. Đáng nói hơn, mùa giải vẫn còn tới 14 vòng đấu phía trước.

Điều đó đồng nghĩa tiền vệ Bồ Đào Nha hoàn toàn còn cơ hội phá sâu kỷ lục cá nhân, thậm chí mơ về cột mốc lịch sử 20 kiến tạo trong một mùa, thành tích những huyền thoại như Kevin De Bruyne hay Thierry Henry từng chạm tới.

Xét rộng hơn, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã ghi 103 bàn thắng và có 99 kiến tạo trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ". Chỉ cần thêm 1 đường chuyền thành bàn, Fernandes sẽ chạm ngưỡng 100 bàn và 100 kiến tạo, thành tích cực kỳ hiếm trong lịch sử đội bóng.

Tính đến thời điểm này, chỉ có hai cầu thủ từng làm được điều đó trong màu áo MU. Người đầu tiên là Ryan Giggs, huyền thoại gắn bó trọn sự nghiệp với sân Old Trafford, với 168 bàn thắng và 273 kiến tạo. Người thứ hai là Wayne Rooney, chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, sở hữu 253 bàn thắng và 142 kiến tạo

Bruno Fernandes vẫn là điểm tựa lớn của MU.

Phong độ của Bruno thời gian qua thực sự ấn tượng. Anh có kiến tạo trong 4 trận Premier League liên tiếp và chỉ có đúng một trận trong 7 vòng gần nhất không ghi dấu giày vào bàn thắng.

Michael Owen, cựu tiền đạo huyền thoại của bóng đá Anh, bày tỏ sự tiếc nuối về Bruno Fernandes sau trận gặp Fulham. Theo Owen, đội trưởng MU thậm chí có thể đạt tới đẳng cấp tốt hơn nữa, nếu được chơi cùng những cầu thủ giỏi hơn xung quanh.

Kể từ khi Carrick nhậm chức hồi tháng trước,"Quỷ đỏ" cho thấy dấu hiệu phục hồi khi đánh bại cả hai đối thủ lớn Manchester City và Arsenal. Chiến thắng trước Fulham là trận thứ 3 liên tiếp MU giành trọn 3 điểm.

Dẫu vậy, Owen thẳng thắn cho rằng Fernandes đang “chơi trong một tập thể không xứng đáng so với tài năng của anh”. Cựu sao MU nói: “Tôi nghĩ Bruno sẽ đạt đẳng cấp khác nếu có những cầu thủ và HLV tốt hơn xung quanh. Việc Amorim bắt Bruno chơi trái sở trường hơn một năm qua khiến cậu ấy bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Nhận xét của Owen được chứng minh trong trận gặp Fulham. Fernandes tiếp tục tỏa sáng ở vị trí số 10 ưa thích dưới thời Carrick. Anh kiến tạo 2 lần, giúp MU có trận thắng kịch tính.

Owen ca ngợi: “Fernandes sở hữu tầm nhìn và những đường chuyền đáng kinh ngạc. Cậu ấy căn chỉnh thời điểm chuyền bóng hoàn hảo, và còn có khả năng ghi bàn, một thiên tài trên sân cỏ”.

Điều quan trọng nhất, Bruno đang cho thấy sự thoải mái khi được chơi ở vị trí mình mong muốn. Kể từ Carrick xếp anh trở lại đá vị trí tiền vệ tấn công, Bruno có 4 kiến tạo liên tiếp. Trước trận gặp Fulham, anh đã có hai kiến tạo trong hai trận đầu tiên khi được xếp đá số 10 phía sau Bryan Mbeumo.

Nhận định của Owen cũng phản ánh thực tế phũ phàng, những năm qua Fernandes lẽ ra có thể gặt hái nhiều thành công hơn nếu MU cải thiện chất lượng đội hình và có sự ổn định trong lối chơi.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD