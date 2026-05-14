Tích trữ RAM, cặp vợ chồng lãi tiền tỷ chỉ trong 5 tháng

Nhờ chiến lược tích trữ linh kiện từ sớm, vợ chồng nhà sáng lập công ty Demingli đã mang về khoản lãi cao hơn gấp đôi tổng lợi nhuận của cả 10 năm qua cộng lại.

Ngày 11/5, ông Lý Hổ – Chủ tịch Demingli – dẫn đầu buổi công bố kết quả kinh doanh của công ty với tuyên bố tự tin: "Ngành công nghiệp đang trong giai đoạn bùng nổ, bối cảnh cung cầu có xu hướng thắt chặt, và chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận vững chắc".

Trong cùng ngày, cổ phiếu của Demingli, công ty do ông Lý cùng vợ là bà Điền Hoa thành lập đã tăng vọt khoảng 7%, tiến sát mốc vốn hóa 150 tỷ nhân dân tệ.

Chỉ trong quý I/2026, nhà máy sản xuất module bộ nhớ có trụ sở tại Thâm Quyến này đã ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ 3,346 tỷ nhân dân tệ.

Đáng chú ý, con số này cao hơn gấp đôi tổng lợi nhuận của cả công ty trong 10 năm qua cộng lại. Đặc biệt hơn, cùng kỳ năm ngoái, Demingli vẫn còn đang vật lộn trong các khoản thua lỗ nặng nề.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Bản thân ông Lý Hổ hiện nắm giữ 35% cổ phần của Demingli. Tính từ đầu năm đến nay, khối tài sản trên giấy của ông đã tăng vọt hơn 32 tỷ tệ.

Ông Lý Hổ bước chân vào ngành từ năm 2000, từng có 8 năm làm nhân viên kinh doanh chuyên bán chip điều khiển flash và các thiết bị lưu trữ.

Trụ sở của Demingli. Ảnh: QQ.

Vợ ông, bà Điền Hoa, từng là giám đốc marketing tại một công ty công nghệ ở Thâm Quyến. Bà rất am hiểu về các kịch bản ứng dụng sản phẩm và hiện giữ chức vụ Giám đốc tại Demingli.

Khi mới khởi nghiệp, Demingli gặp rào cản công nghệ trong lĩnh vực chip nhớ là rất cao, khi thị trường gần như bị độc quyền bởi các ông lớn quốc tế.

Nhờ quá trình kinh doanh bền bỉ, Demingli đã niêm yết thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2022. Ngay sau đó, họ mua lại thương hiệu UD Store, nhanh chóng đặt chân vào lĩnh vực lưu trữ nhúng.

Được ví như "nền tảng dữ liệu" của các thiết bị phần cứng thông minh, lưu trữ nhúng được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị AI đầu cuối, điện tử tiêu dùng và điện tử trên ôtô. Năm 2025, mảng này mang về 3,66 tỷ tệ, đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, cả việc dự trữ hàng hóa lẫn mở rộng sản xuất đều cần đến tiền mặt. Quy mô kinh doanh không ngừng phình to cộng với việc gia tăng hàng tồn kho đã khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Demingli bị âm trong 3 năm liên tiếp.

Thậm chí, ngay cả trong báo cáo mới nhất khi kết quả kinh doanh bùng nổ, chỉ số này vẫn là một con số âm. Theo đó, tính đến cuối tháng 3, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản của Demingli đã lên tới 63,97%. Tổng nợ vay có tính lãi hiện ở mức 7,32 tỷ tệ, đặt công ty trước áp lực trả nợ không hề nhỏ.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Demingli bắt nguồn từ việc dự báo chính xác các xu hướng của ngành và chiến lược tích trữ hàng hóa từ sớm.

Đón đầu làn sóng AI

Là một nhà sản xuất module bộ nhớ, Demingli nằm ở hạ nguồn của chuỗi cung ứng chip. Công ty này sẽ mua các tấm wafer lưu trữ và vật liệu khác, rồi đóng gói, tích hợp, sau đó mới bán ra các sản phẩm đầu cuối như ổ cứng SSD hay thanh RAM.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Demingli tập trung vào hai lĩnh vực: chip nhớ NAND Flash và chip DRAM. Tương tự nhiều công ty trong cùng lĩnh vực, cơn sốt của làn sóng AI đã biến Demingli thành "hiện tượng" chỉ trong thời gian rất ngắn.

Nhờ tích trữ sớm chip nhớ, Demingli ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: QQ.

Việc huấn luyện và suy luận AI khiến nhu cầu về bộ nhớ tăng vọt. Lượng DRAM cần thiết cho một máy chủ AI có thể cao gấp 8-10 lần so với máy chủ thông thường, trong khi nhu cầu về NAND Flash cũng gấp 3- 5 lần.

Tình trạng cung không đủ cầu đã đẩy giá cả liên tục leo thang. Theo hãng phân tích TrendForce, trong quý I/2026, giá hợp đồng DRAM đã tăng kỷ lục tới 90-95% so với quý trước, trong khi giá hợp đồng NAND Flash cũng tăng 55-60%. Cơ quan này dự báo đà tăng giá sẽ còn tiếp diễn trong quý II.

Trước khi đón nhận làn sóng này, ông Lý Hổ đã hoàn tất việc quản lý hàng tồn kho. Tính đến cuối tháng 3, số dư hàng tồn kho của Demingli đạt 12,19 tỷ nhân dân tệ, tăng 72,7% so với cuối năm ngoái và chiếm tới 66,3% tổng tài sản. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể áp lực chi phí và làm dày thêm biên lợi nhuận.

"Ngành công nghiệp lưu trữ đang trong chu kỳ tăng giá, giúp kéo tỷ suất lợi nhuận gộp lên một cách hiệu quả", ban lãnh đạo do ông Lý Hổ đứng đầu chia sẻ hồi tháng 4.

Dây chuyền sản xuất RAM của Demingli. Ảnh: QQ.

Ông Lý Hổ kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất các dòng SSD tầm trung và cao cấp. Theo tính toán của Demingli, một khi dây chuyền này hoạt động hết công suất, nó sẽ cung cấp ra thị trường 1,5 triệu sản phẩm mỗi năm, đóng góp hơn 300 triệu nhân dân tệ lợi nhuận ròng.

Bám sát ngay sau đó là dự án mở rộng sản xuất DRAM với tổng mức đầu tư 750 triệu nhân dân tệ. Nếu đạt công suất thiết kế, dự án sẽ bổ sung trung bình 6,9 triệu thanh RAM mỗi năm.