Tích lũy có kỷ luật và cách người trẻ sở hữu tổ ấm đầu tiên

Trong bối cảnh giá nhà không ngừng tăng cao, người trẻ muốn chạm tay vào giấc mơ an cư buộc phải có chiến lược dài hơi.

Hoạch định tài chính rõ ràng, kiên trì thực hiện và tích lũy có kỷ luật chính là chìa khóa để người trẻ từng bước tiến gần hơn tới tổ ấm đầu tiên.

Thói quen nhỏ cho mục tiêu lớn

Với tư duy linh hoạt và cởi mở, thế hệ trẻ không xem tích lũy có kỷ luật là chuyện “thắt lưng buộc bụng”, mà là một cách sống chủ động, thông minh. Đó là khi mỗi quyết định chi tiêu, từng khoản tiết kiệm đều mang trong mình một mục tiêu dài hạn: Tự do tài chính, an tâm và độc lập trong tương lai.

Tích lũy có kỷ luật không đồng nghĩa từ bỏ mọi niềm vui nhỏ trong cuộc sống, mà là chọn đầu tư cho điều xứng đáng. Một buổi cà phê cùng bạn bè, một chuyến đi ngắn hay một món đồ yêu thích vẫn có chỗ trong kế hoạch chi tiêu, miễn là nó nằm trong giới hạn cho phép. Khi biết rõ điều mình hướng đến, tiết kiệm trở thành công cụ để đạt được mục tiêu.

Hoạch định kế hoạch tích lũy rõ ràng giúp người trẻ tiến gần hơn đến các mục tiêu tài chính. Ảnh phối cảnh.

Mai, nhân viên thiết kế 28 tuổi, kể rằng cô từng chi tiêu khá thoải mái, nhưng sau khi đặt mục tiêu mua nhà, mọi thứ dần thay đổi. “Trước đây, mình tiêu theo cảm hứng, thấy gì thích là mua. Giờ thì mình chi tiêu có chọn lọc hơn, không phải vì bắt buộc tiết kiệm, mà bởi muốn hướng tiền đến đúng nơi cần. Cảm giác nhìn tài khoản tiết kiệm tăng lên từng tháng thật sự khiến mình thấy yên tâm và có động lực”, Mai chia sẻ.

Việc xác định rõ đâu là chi phí thiết yếu (nhà ở, ăn uống, đi lại) và đâu là chi phí tiêu dùng ngắn hạn (mua sắm, du lịch) giúp quản lý chi tiêu một cách chủ động. Nguyên tắc phổ biến được giới tài chính cá nhân khuyến nghị là 50-30-20, tức 50% cho nhu cầu cơ bản, 30% cho mong muốn và 20% tiết kiệm hoặc đầu tư.

Nền tảng cho tương lai bền vững

Đích đến của việc tích lũy không chỉ là tiết kiệm, mà là biến khoản tích lũy ấy thành giá trị thật - một nền tảng vững vàng cho tương lai. Với nhiều người, đặc biệt là người trẻ đang trên hành trình “an cư lạc nghiệp”, tổ ấm đầu tiên là khoản đầu tư bền vững, giúp họ chuyển dòng tiền tiêu dùng thành tài sản tích sản.

“Trước đây, mỗi tháng tụi mình mất gần 12 triệu đồng tiền thuê nhà, tính ra một năm cũng cả trăm triệu đồng mà chẳng để lại gì. Giờ nghĩ đơn giản, cũng là trả tiền mỗi tháng, nhưng đó là cho căn hộ của chính mình - một tài sản sẽ tăng giá theo thời gian”, Hưng, kỹ sư phần mềm 31 tuổi, chia sẻ.

Hoạch định tài chính rõ ràng, chọn sản phẩm vừa tầm và biến tiền thuê nhà thành tiền mua nhà là cách những người trẻ như Hưng, Mai hiện thực hóa tổ ấm đầu tiên tại Solaria Rise. Nằm ở trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Long An), cách phường Sài Gòn khoảng 40 phút di chuyển, Solaria Rise được kiến tạo để đón xu hướng giãn dân, đồng hành người mua ở thực. Dự án do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác phát triển, cung ứng gần 700 căn hộ đa dạng từ studio đến 3 phòng ngủ và căn hộ 2 tầng.

Solaria Rise có quy mô gần 700 căn hộ với đa dạng loại hình. Ảnh phối cảnh.

Thấu hiểu băn khoăn tài chính của đại đa số người mua nhà, chủ đầu tư triển khai giải pháp tài chính linh hoạt, giá từ 1,39 tỷ đồng /căn cùng ưu đãi đến 8,5%, gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người trẻ. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc tối đa 27 tháng, giảm áp lực chi trả.

Không chỉ là nơi an cư, Solaria Rise còn mang đến chuẩn sống mới cho thế hệ trẻ, khi cân bằng công việc, cuộc sống và cảm xúc. Không gian sống trong lành, phong cách “resort living” cùng hệ tiện ích hoàn thiện từ giáo dục, y tế đến giải trí giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Solaria Rise - nơi chuẩn sống resort hòa cùng nhịp sống hiện đại, để mỗi ngày ở nhà đều là một ngày tận hưởng. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc tại trái tim Waterpoint, dự án tiếp giáp công viên trung tâm 25 ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha. Hầu hết căn hộ có tầm nhìn thoáng ra mảng xanh và mặt nước, ban công rộng, đón gió, ánh sáng tự nhiên, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cư dân.

Từ Solaria Rise, cư dân dễ dàng kết nối trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận qua các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, không chỉ rút ngắn di chuyển, mà còn gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Bắt đầu từ những bước tích lũy có mục tiêu rõ ràng và kiên định, người trẻ hôm nay hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ an cư. Với chính sách tài chính linh hoạt cùng chuẩn mực sống hiện đại, Solaria Rise là lựa chọn thiết thực để khởi đầu một cuộc sống trọn vẹn.