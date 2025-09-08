Solaria Rise - nơi công viên, trường học chỉ cách nhà vài bước chân

Với hệ sinh thái tiện ích, trải nghiệm đa dạng, Solaria Rise đang kiến tạo phong cách sống năng động và đầy cảm hứng cho mọi thế hệ cư dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, người dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện đại, đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh, tìm kiếm chốn an cư cân bằng giữa tiện nghi và gần gũi thiên nhiên để tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Đó cũng là yếu tố tạo sức hút cho Solaria Rise - khu căn hộ tọa lạc ngay “trái tim” đại đô thị Waterpoint. Đủ tiện nghi nhưng vẫn xanh lành, Solaria Rise là sự giao hòa giữa thiên nhiên và chất sống hiện đại mà người trẻ luôn khao khát.

Tiện ích tích hợp ngay thềm nhà

Solaria Rise được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), có quy mô 3,1 ha, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ đa dạng loại hình từ studio, 1PN+1, 2PN, 3PN và căn hộ 2 tầng. Được thiết kế theo chuẩn sống “resort living”, Solaria Rise đưa chuỗi tiện ích về ngay thềm nhà, đáp ứng đa tầng trải nghiệm.

Solaria Rise - khu căn hộ tọa lạc ngay “trái tim” đô thị tích hợp Waterpoint.

Ở tầng thứ nhất, Solaria Rise quy tụ hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay dưới chân tòa nhà, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu thiết yếu thường nhật của cư dân mọi lứa tuổi. Nổi bật ở vị trí trung tâm dự án là tổ hợp hồ bơi ngoài trời, khu và phòng vui chơi trẻ em, phòng gym, yoga, xông hơi... để thư giãn, tái tạo năng lượng.

Các không gian như vườn yoga, khu đọc sách, khu làm việc ngoài trời lý tưởng cho những giờ phút tĩnh tại, tập trung làm việc hay cân bằng tâm trí. Đan cài cùng mảng xanh nội khu len lỏi khắp dự án là khu BBQ, thể thao, tổ chức sự kiện… phù hợp những buổi tiệc gặp gỡ bạn bè, sum họp gia đình.

Tiện ích nội khu tại Solaria Rise được thiết kế theo phong cách “resort living”.

Ngay bên ngoài khu căn hộ, cư dân Solaria Rise thụ hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của Central Park 25 ha. Được ví như “trái tim sinh thái” của toàn đô thị, Central Park sở hữu không gian xanh rộng lớn, vườn nghệ thuật, rừng di sản, làng văn hóa Việt - Nhật, các tuyến đường chạy bộ, đạp xe ven kênh đào…

Tại Solaria Rise, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng đường chạy bộ xuyên qua tán cây, hay chiều về thong dong hít thở không khí trong lành. Đó là điều không phải dự án nào cũng có thể mang lại.

Nằm giữa lòng đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha, tầng tiện ích thứ ba gia tăng giá trị sống tại Solaria Rise là hệ tiện ích “all-in-one” đang không ngừng hoàn thiện. Trong 5-15 phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân có thể đến trường học liên cấp, siêu thị thực phẩm, phòng khám đa khoa, tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện 3 ha, chuỗi F&B, hệ thống xe buýt liên vùng.

Không cần chen chúc đông đúc hay tốn hàng giờ di chuyển, với chuỗi tiện ích được quy hoạch bài bản, liên hoàn, mỗi góc nhỏ tại Solaria Rise đều là một điểm chạm cảm xúc, mỗi bước chân của cư dân đều mở ra muôn vàn trải nghiệm đáng giá.

Thiên nhiên yên bình giữa tầng lớp mảng xanh

Dễ dàng tiếp cận mọi tiện nghi đô thị hiện đại, nhưng Solaria Rise vẫn giữ nhịp sống bình yên giữa thiên nhiên nhờ quy hoạch “lấy thiên nhiên làm gốc” của Waterpoint.

Khu căn hộ liền kề công viên trung tâm Central Park 25 ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha, thừa hưởng môi trường sống trong lành từ 5,8 km đường sông bao quanh đô thị, hơn 95 ha diện tích mảng xanh và mặt nước đan cài. Không chỉ ôm ấp và chở che, các tầng xanh từ sông, vịnh, kênh đào, công viên… còn là “bộ lọc tự nhiên khổng lồ”, mang đến khoảng thở trong lành, thư thái và bình yên.

Thiên nhiên trong lành cùng tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện tại Central Park.

Các block căn hộ có đường nét mềm mại, lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, tạo nên tổng thể kiến trúc uyển chuyển, hài hòa với thiên nhiên. Hầu hết căn hộ tại đây đều có ban công và tầm nhìn rộng thoáng ra công viên, sông Vàm Cỏ Đông hoặc vịnh cảng. Chỉ cần mở cửa, cư dân có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh bình minh, hoàng hôn cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú.

Lối thiết kế đề cao kết nối trong - ngoài, đối lưu không khí, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên cũng là tiêu chí quan trọng, giúp tổ ấm Solaria Rise luôn thông thoáng, ngập tràn sinh khí.

Solaria Rise cũng là dự án tiên phong tại Waterpoint được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, hướng đến tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường, khẳng định cam kết phát triển bền vững trong dài hạn.

Solaria Rise góp phần kiến tạo chuẩn sống mới tại phía tây TP.HCM, nơi thế hệ trẻ tìm thấy chốn an cư lý tưởng - không gian vừa để sống, vừa để “chill” đậm chất riêng. Đồng hành người trẻ trên hành trình sở hữu tổ ấm riêng, chủ đầu tư Nam Long đang hợp tác nhiều ngân hàng uy tín triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt, thanh toán nhẹ nhàng, giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư mà không quá áp lực chi phí.