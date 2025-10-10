Phân khu The Pearl - nơi vun đắp ký ức, trao quyền tương lai

The Pearl là sản phẩm khai màn của thương hiệu Nam Long trong phân khúc cao cấp, mang đậm dấu ấn “di sản” và chứa đựng những giá trị trường tồn dành cho thế hệ mai sau.

Trải qua thăng trầm lịch sử và bề dày văn hóa nghìn năm, Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái di sản tầm vóc. Trong nhịp thở đương đại, những giá trị di sản vẫn đang tiếp tục được vun bồi theo những cách khác nhau, có chiều sâu và giàu bản sắc.

The Pearl - phân khu compound cao cấp nhất trong đại đô thị Waterpoint 355 ha (Bến Lức, Tây Ninh) - mang hệ giá trị tổng hòa giữa di sản thiên nhiên, văn hóa, tinh thần của một vùng đất, được tiếp nối và nâng tầm trở thành di sản phong thái sống của mỗi gia tộc thịnh vượng.

Từ dòng sông huyền thoại, di sản tiếp nối

The Pearl là nơi tiếp nối di sản, là cầu nối quá khứ - tương lai khi nương theo dòng sông Vàm Cỏ Đông, đón nhận lớp trầm tích văn hóa, lịch sử được hun đúc hàng trăm năm qua. Một mặt của The Pearl được sông ôm, mặt còn lại bao bọc bởi 3 ha hệ thống kênh đào, tạo nên thế đất “hai mặt giáp thủy”, mang theo giá trị di sản thiên nhiên và phong thủy thịnh vượng. Giữa đời sống đô thị với guồng quay bất tận, The Pearl mang đậm bản sắc phóng khoáng của đất và người phương Nam, nơi có những chiếc thuyền xuôi dòng dưới rặng dừa xanh mát.

The Pearl mở màn cho bộ sưu tập Legacy Collection - gìn giữ và truyền thừa những giá trị “di sản”. Ảnh phối cảnh dự án.

Với triết lý “lấy thiên nhiên làm gốc”, hệ sinh thái nguyên bản được nỗ lực gìn giữ. Mật độ xây dựng toàn khu The Pearl khoảng 17%, phần lớn diện tích được dành cho công viên và tiện ích nội khu. Trong đó, 4 ha diện tích được quy hoạch thành 5 lớp công viên đa chủ đề như công viên bờ sông, công viên kênh đào… với thảm thực vật đa tầng phong phú bao quanh những ngôi nhà.

Quy hoạch tại The Pearl kiến tạo sự thịnh vượng trên thế đất "hai mặt giáp thủy", đặt thiên nhiên làm nền tảng cho giá trị truyền đời. Ảnh phối cảnh dự án.

Tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ, 241 tư dinh The Pearl nương mình theo cấu trúc tự nhiên vốn có. Nhờ vậy, ba tác phẩm kiến trúc độc đáo được ra đời là sự kết hợp giữa “nhà chế tác” thiên nhiên và nhà phát triển Nam Long gồm canal villa bên kênh đào, river villa bên sông và garden villa nép mình trong những khu vườn xanh mát.

Để đón nhận tinh túy của thiên nhiên và viết lên sức sống trường tồn, The Pearl được quy hoạch với tầm nhìn trăm năm. Kiến trúc The Pearl thuận theo dòng chảy, nương theo địa thế và song hành cùng sự phát triển của thực vật, sự luân chuyển của bốn mùa.

Nếp nhà di sản kiến tạo phong thái sống tinh hoa

Sông nước phương Nam đã chắp cánh cho những tâm hồn rộng mở và nghệ thuật sống tự do, tận hưởng. Chất sống “di sản” ấy là nguồn cảm hứng để Nam Long cùng đối tác chiến lược phát triển hệ tiện ích The Pearl mang đậm dấu ấn “resort-living”.

Hệ tiện ích này không chỉ là những đặc quyền sống cao cấp mà còn được quy hoạch trong hệ sinh thái xanh mát và tầm nhìn ngoạn mục. Đó là khoảnh khắc chớp mắt thu cả bầu trời hửng nắng sớm khi tản bộ trên con đường ven kênh tại Canal Sunrise Clubhouse; là khép lại một ngày khi lướt gió trên du thuyền hay ngắm hoàng hôn rót mật trên mặt sông từ khu lounge tại Sunset Clubhouse.

Những trải nghiệm đắt giá ấy viết lại khái niệm sống thượng lưu tại The Pearl, nơi đề cao tính thưởng lãm và chiều chuộng mọi giác quan. Mỗi ngày là một kỳ nghỉ dưỡng tại gia, từng nhu cầu cơ bản đến các yêu cầu cá nhân hóa cao cấp, bao gồm cả dịch vụ concierge chuyên biệt được quản lý và vận hành bởi dịch vụ quản gia tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Những ngôi nhà di sản được viết lên bằng tình yêu thương và sự gắn kết. Ảnh phối cảnh dự án.

Dưới mỗi mái nhà Việt, tình yêu thương, sự tôn kính chính là hệ giá trị di sản được trao truyền và nuôi dưỡng. Tại The Pearl, thông qua những không gian ngoài trời chú trọng sự gắn kết, bố mẹ sẽ dành trọn thời gian đồng hành cùng con trẻ trong năm tháng ấu thơ, ông bà tận hưởng tuổi xế chiều quây quần bên con cháu.

The Pearl khẳng định tính độc bản với quy hoạch theo cụm biệt thự Cluster - gồm tổ hợp số lượng giới hạn có khoảng sân chung, lối dạo bộ và sân vườn liên kết. Quy hoạch này tối ưu sự riêng tư nhưng vẫn tạo kết nối để những thế hệ sau không chỉ lớn lên trong gia đình hạnh phúc mà còn được phát triển trong cộng đồng tinh hoa tương đồng hệ giá trị.

Vượt qua khỏi phạm vi vật chất, The Pearl truyền lại một tầm nhìn về di sản trăm năm cho thế hệ tương lai. Đây không chỉ là chốn an cư hiếm có trên thế đất thịnh vượng mà còn viết tiếp giấc mơ về một mái ấm vững bền, một di sản mới được trao truyền - nơi tình yêu, ký ức và các giá trị sống mãi trường tồn.