The Pearl - di sản kiến tác từ địa thế 2 mặt sông nước

Trên vị trí vừa tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông vừa được bao bọc bởi 3 ha kênh đào, Nam Long kiến tác bộ sưu tập tư dinh cao cấp The Pearl tại đại đô thị Waterpoint.

Thế đất độc đáo gần như không thể tái lập đã tạo nên dấu ấn khác biệt dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Nơi kiến trúc ẩn mình giữa thiên nhiên

Dọc theo chiều dài văn hóa phương Nam, nếu sông Sài Gòn là trục giao thương sôi động, sông Cửu Long là “chiếc nôi” của miệt vườn trù phú, thì sông Vàm Cỏ Đông là “dải lụa xanh” kết nối đông - tây Nam Bộ. Từ vùng đất đỏ bazan thượng nguồn, xuôi về hạ lưu phù sa màu mỡ, Vàm Cỏ Đông mang theo hơi thở của lịch sử, chiều sâu bản sắc văn hóa và mạch nguồn thịnh vượng.

Bên mạch nguồn di sản ấy, Nam Long và đối tác Nhật Bản - Nishi Nippon Railroad phát triển khu đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha, được 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông uốn quanh 3 mặt. Cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 30 phút di chuyển, Waterpoint vừa là đô thị vệ tinh quan trọng đón xu hướng liên kết vùng, vừa gìn giữ, tiếp nối di sản dòng sông.

Trên địa thế độc tôn của đô thị, nơi dòng sông nhẹ nhàng uốn lượn hợp lưu hệ thống kênh đào, Nam Long kiến tác phân khu cao cấp hàng đầu Waterpoint - The Pearl.

Hơn 1 km đường sông tại Waterpoint được ưu ái dành trọn cho The Pearl. Dòng chảy của sông Vàm Cỏ Đông giao thoa, kết nối 3 ha mặt nước từ kênh đào. Chính quy hoạch độc đáo này đã tạo nên địa thế 2 mặt giáp thuỷ (double waterfront). The Pearl tựa như “viên ngọc” được bồi đắp từ di sản sông nước phương Nam.

Địa thế “double waterfront” tạo nên vị thế độc đáo của The Pearl.

Trong văn hóa Á Đông, nơi an cư lý tưởng luôn gắn liền với sông nước - biểu tượng của tài lộc, phúc khí. “Nhất cận thị, nhị cận giang” trở thành nguyên tắc định giá bất động sản và ngầm khẳng định vị thế chủ nhân khi quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm và không thể tái lập. Sông nước tự nhiên kích hoạt năng lượng tích cực, luân chuyển sinh khí trong lành, khai mở tầm nhìn khoáng đạt. Chính vì thế, giá trị của những tư dinh bên sông như The Pearl không chỉ là một địa thế thịnh vượng, mà còn là đặc quyền dành riêng cho số ít.

Những tư dinh The Pearl với tầm nhìn khoáng đạt ra sông nước.

Khu compound sở hữu mật độ xây dựng 17%, hơn 4 ha diện tích mảng xanh được phát triển thành đa lớp công viên chuyển tiếp từ ven sông, ven kênh đến từng ngôi nhà. Mỗi tư dinh The Pearl là một di sản kiến trúc ẩn mình giữa thiên nhiên. Từ những lối đi rợp bóng cây, kênh xanh trước nhà, thảm cỏ mướt mát trong sân vườn đến hương phù sa theo làn gió len lỏi đều gợi nhắc về cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tôn trọng giá trị nguyên bản.

Chất sống đậm tinh thần Địa Trung Hải

Trên nền thiên nhiên đầy sức sống, bộ sưu tập tư dinh The Pearl được chế tác theo tinh thần Địa Trung Hải do Dr Marcia Codinachs - người được mệnh danh là “Mozart của Địa Trung Hải” thiết kế, thổi hồn. Từ Địa Trung Hải đầy nắng đến sông nước trù phú phương Nam, điểm tương đồng trong phong cách sống là nghệ thuật sống hài hòa thiên nhiên, đề cao cảm xúc và gắn kết cộng đồng. Đó cũng là cảm hứng kiến tác The Pearl, tái hiện chất Địa Trung Hải trong một bản sắc rất Việt Nam.

The Pearl mang chất sống phóng khoáng đầy nghệ thuật của Địa Trung Hải.

Kiến trúc The Pearl khoác lên vẻ khoáng đạt mà tinh tế: Vòm cửa cao đón trọn nắng gió trời mây, ban công thoáng đãng, những đường cong tinh xảo điểm xuyết, tạo nên bố cục vững chãi nhưng vẫn duyên dáng, nghệ thuật. Bảng màu và vật liệu thân thuộc, gần gũi tự nhiên, tạo cảm giác thư thái.

Theo chuyển động của thời gian, không gian cũng thay đổi sắc thái như một bức tranh sống động: Khi ánh nắng sớm tràn qua khung cửa, khi hoàng hôn nhuộm tím mặt sông, lúc cây xanh thầm thì trong gió, lúc mặt nước xôn xao lay động… đều tạo nên vẻ đẹp riêng cho mỗi tư dinh The Pearl - vẻ đẹp không lặp lại và đầy cảm hứng.

Ngay trước mỗi tư dinh là chuỗi tiện ích được phân bổ rộng khắp, đưa kỳ nghỉ dưỡng về trước thềm nhà, nổi bật là công viên bên sông 2 ha, công viên kênh đào 1 ha, bến du thuyền, bến kayak, tuyến chèo kayak, 2 clubhouse riêng biệt, hồ bơi vô cực, khu tập yoga, phòng gym, khu thể thao ngoài trời…

“Chúng tôi không chỉ tái hiện vẻ đẹp kiến trúc Địa Trung Hải, mà còn kiến tạo nên một phong cách sống - nơi sự cởi mở, kết nối và cảm hứng tận hưởng được đề cao. Một không gian sống khác biệt dành cho cộng đồng tinh hoa”, theo Dr Marcia Codinachs. Đó cũng là cách The Pearl dần thành hình, hiện diện như một kiệt tác bên dòng chảy thịnh vượng trường tồn theo thời gian.