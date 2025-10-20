Khám phá lý do người trẻ chọn Solaria Rise làm tổ ấm đầu tiên

Vị trí chiến lược tại phía tây TP.HCM, phong cách “resort living” độc đáo cùng mức giá hợp lý, Solaria Rise chạm đúng mong muốn người trẻ về tổ ấm đầu tiên.

Solaria Rise là khu căn hộ tọa lạc ở “trái tim” đô thị tích hợp Waterpoint (xã Bến Lức, Tây Ninh), do Nam Long và Nishi Nippon Railroad, Nhật Bản hợp tác phát triển. Dự án có quy mô hơn 3 ha, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ gồm studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và căn hộ 2 tầng.

Giữa bối cảnh giá nhà nội đô neo cao và xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét, Solaria Rise trở thành giải pháp an cư của người mua ở thực, đặc biệt là khách hàng trẻ đang tìm kiếm tổ ấm đầu tiên.

Khởi đầu vừa tầm với giải pháp tài chính linh hoạt

Với mức giá dự kiến từ 1,39 tỷ/căn, Solaria Rise giúp người trẻ dễ dàng chạm tay vào cơ hội an cư. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, dự kiến thanh toán 5% ký hợp đồng mua bán; ngân hàng có thể cho vay hạn mức 65%, hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng. Nhờ đó, khách hàng có thể yên tâm mua nhà mà không quá áp lực chi trả.

Solaria Rise tọa lạc vị trí trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint.

“Trước đây, mỗi tháng vợ chồng mình tốn gần 12 triệu tiền thuê nhà, một năm cũng hơn trăm triệu mà cuối cùng chẳng sở hữu được gì. Khi biết đến Solaria Rise, tụi mình bắt đầu nhìn nhận khác. Với chi phí ban đầu vừa tầm và khoản thanh toán hàng tháng được chia nhỏ, tụi mình vừa có cơ hội sở hữu bất động sản thực, vừa rèn được kỷ luật tài chính cho bản thân”, Thanh Mai (30 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

Chuẩn sống resort - nhà là nơi để tận hưởng

Thế hệ trẻ ngày nay không tìm nơi “ở”, mà tìm nơi để “sống”. Solaria Rise mang đến trải nghiệm sống theo phong cách “resort living” - nơi mỗi căn hộ đều mở ra khoảng trời riêng: Ban công đón nắng gió tự nhiên, hồ bơi nằm giữa vườn cây, công viên xanh trải dài khắp khuôn viên.

Nhờ vị trí đắt giá tiếp giáp công viên trung tâm Central Park 25 ha, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha, phần lớn căn hộ Solaria Rise đều sở hữu tầm nhìn rộng mở ra mảng xanh công viên, mặt nước, khởi tạo cảm hứng mỗi ngày.

Hệ tiện ích mang phong cách “resort living” tại Solaria Rise.

Chất sống “resort living” còn nằm ở cách chủ đầu tư quy hoạch hệ tiện ích đa công năng bên trong nội khu. Hồ bơi, phòng gym, yoga, phòng xông hơi… để rèn luyện thể chất; khu đọc sách, khu làm việc ngoài trời và trong nhà phù hợp những người làm việc hybrid, work from home; khu BBQ, không gian sinh hoạt gia đình... cho những buổi sum họp, gắn kết.

Tại Solaria Rise, cư dân có thể thiết lập lối sống năng động, lành mạnh và cân bằng khi mọi nhu cầu dành cho bản thân và gia đình đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa.

Vị trí chiến lược đón nhịp phát triển

Tọa lạc tâm điểm cửa ngõ phía tây TP.HCM, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, vành đai 4, Solaria Rise chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút. Trong vòng 2 năm tới, khi loạt công trình hạ tầng liên vùng này dần hoàn thiện, lộ trình di chuyển càng được rút ngắn, đồng thời thúc đẩy giá trị bất động sản.

Bên cạnh đó, Solaria Rise còn hưởng lợi từ quy hoạch mở rộng về đô thị vệ tinh nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm và tạo động lực tăng trưởng mới. Đây cũng là yếu tố giúp Solaria Rise thu hút cư dân trẻ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức cao về sinh sống, làm việc. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng và quy hoạch tạo đà nâng tầm giá trị bất động sản theo thời gian.

Thụ hưởng giá trị của đại đô thị tích hợp

Một ngày của cư dân Solaria Rise có thể bắt đầu bằng vòng chạy bộ quanh công viên, buổi chiều lập team đánh tennis và buổi tối set up tiệc tại gia. Vị trí lõi của đại đô thị tích hợp quy mô 355 ha mang đến lợi thế vượt trội cho dự án về môi trường sống, cộng đồng và tiện ích “all in one”, giúp cư dân Solaria Rise an tâm về cuộc sống của cả gia đình.

Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus hơn 6 ha đã đi vào hoạt động tại Waterpoint.

Được quy hoạch bài bản theo tiêu chí “lấy thiên nhiên làm gốc, lấy con người làm trung tâm”, Waterpoint sở hữu chỉ số xanh ấn tượng như mật độ xây dựng chưa đến 30%, diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến hơn 95ha…

Hệ thống tiện ích cũng được chú trọng triển khai với trường học song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện, đường chạy bộ, đường đạp xe, cửa hàng F&B đều đã đi vào vận hành. Tất cả dung hòa để kiến tạo nhịp sống đô thị hiếm có - tiện nghi nhưng gần gũi thiên nhiên, hiện đại nhưng vẫn đủ khoảng thở cho phút giây yên bình.

Giữa thị trường đầy sôi động, Solaria Rise nổi lên như lựa chọn bền vững, cân bằng giữa giá trị đầu tư, môi trường sống và tiềm năng dài hạn. Từ vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối mạnh mẽ, chính sách tài chính linh hoạt đến tiện ích khép kín, với Solaria Rise, người trẻ không chỉ mua một căn nhà, mà đang khởi đầu cho hành trình sống chất lượng.