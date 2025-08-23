Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thuyền viên 17 tuổi tử vong ở Đồng Tháp

  • Thứ bảy, 23/8/2025 06:52 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Trong lúc bơi vào bờ để buộc dây ghe, T. bị đuối nước mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 60 mét.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ một thuyền viên bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/8, Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ ông H.H.T (SN 1977, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) về việc N.C.T (SN 2008, ngụ ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh) bị đuối nước tử vong.

Trước đó, ông H.H.T cùng N.C.T đi trên ghe chở vật liệu cát mang biển kiểm soát ĐT 262.93, lưu thông trên sông Sở Hạ (tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, phường Hồng Ngự, phương tiện quay đầu.

Lúc này, N.C.T nhảy xuống sông bơi vào bờ để ông H.H.T quăng dây cho buộc, nhằm hỗ trợ ghe cát quay đầu thuận lợi. Sau đó, N.C.T bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường xác minh và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 22/8, thi thể N.C.T được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ đuối nước khoảng 60 mét.

Bé trai 5 tuổi mất tích ở Sơn La bị phát hiện đuối nước thương tâm

Bé trai 5 tuổi ở Sơn La mất tích hơn một ngày bị phát hiện tử vong do đuối nước trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách nhà khoảng 60 m.

22:17 11/8/2025

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 nữ sinh tử vong

Trong lúc tắm ở hồ nước, 3 nữ sinh không may sảy chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

06:46 1/8/2025

Hai người đuối nước thương tâm trong nghĩa trang

Thấy cháu Th. ngã xuống hồ, anh Nguyễn Đ. đang câu cá cạnh đó, nhảy xuống cứu, nhưng không may cả hai cùng bị đuối nước tử vong.

06:23 23/7/2025

H. Bằng/Tiền Phong

