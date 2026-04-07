Thúy Ngân ở tuổi 35

Trong ngày bước sang tuổi mới, Thúy Ngân quây quần bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nữ diễn viên xúc động khi những người quan trọng đều có mặt đầy đủ để chúc mừng cô. Trên trang cá nhân, cô đăng tải clip trong tiệc sinh nhật tuổi 35 kèm chia sẻ: "Với Ngân, điều quan trọng nhất không phải mình đã đi được bao xa, có được những gì, mà là bản thân đã có được những ai trong đời mình. Và đây chính là câu trả lời. Một món quà quý giá hơn mọi món quà".

Đây cũng là bữa tiệc sinh nhật lớn nhất mà Thúy Ngân từng tổ chức để tự thưởng cho bản thân sau một hành trình dài. Những ngày gần đây, người đẹp cũng được đông đảo fan tặng quà, bánh kem để chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh đó, Thúy Ngân thực hiện bộ ảnh riêng để đánh dấu cột mốc mới.

Thúy Ngân vừa trải qua một quãng thời gian đáng nhớ khi kết thúc mối tình với nam diễn viên Võ Cảnh. Bước ra khỏi một mối quan hệ, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô đi du lịch, tụ tập cùng bạn bè hoặc chơi thể thao.

Cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc chúc mừng đồng nghiệp có sản phẩm mới. Thời gian qua, Thúy Ngân chưa đóng phim trở lại. Bộ phim truyền hình gần nhất cô tham gia là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024).

Ở tuổi 35, Thúy Ngân vẫn giữ sắc vóc đẹp, hình thể gợi cảm. Cô cao 1,74 m, khuôn mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ. Giữa tháng 3, cô gây chú ý khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Với lợi thế về nhan sắc, Thúy Ngân thoải mái thử sức với nhiều outfit khác nhau. Song nữ diễn viên ưu ái những thiết kế lăng xê sự nữ tính, ngọt ngào. Thúy Ngân sinh năm 1991, từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc, sau đó chuyển hướng đóng phim. Cô được biết tới các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu... Nữ diễn viên cũng tham gia mùa thứ hai của chương trình Running Man phiên bản Việt.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.