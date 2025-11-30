Thúy Ngân gây lo lắng

Thời gian gần đây, nữ diễn viên chia sẻ nhiều bài đăng trên trang cá nhân với tâm trạng buồn bã, khiến người hâm mộ lo lắng.

Sau thời gian gắn bó, đồng hành, Thúy Ngân và Võ Cảnh được cho là đã đường ai nấy đi. Cả hai không còn tương tác, đăng ảnh nhau như trước. Thúy Ngân cũng block (chặn) tài khoản TikTok của nam diễn viên.

Những ngày gần đây, nữ diễn viên liên tục có bài đăng gây chú ý. Tối 29/11, cô đăng ảnh cá nhân bên cây thông Giáng sinh và chia sẻ: "Cám ơn chặng đường đã qua đã dạy tôi rằng: tử tế và chân thành không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn xứng đáng. Để nhiều năm sau, khi nhớ về tôi của ngày hôm nay, sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc. Cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó".

Hay trước đó, cô viết: "Mình hay chúc nhau bình an, bình yên nhưng nghĩ lại đôi khi sự bình an nó không đến liền tức khắc. Mình lại thấy sự thoải mái mới quan trọng với bản thân lúc này. Thoải mái ngồi cạnh ai đó chuyện trò không phải nghĩ ngợi. Thoải mái trong một không gian mà chúng ta được là chính mình. Sự thoải mái đôi khi nó còn tốt hơn vạn lời tâm sự".

Những bài đăng nhiều tâm trạng của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp và fan lo lắng. Dưới bình luận, nhiều dân mạng để lại lời động viên. Họ mong Thúy Ngân vượt qua giai đoạn này.

Thúy Ngân chia sẻ nhiều bài viết tâm trạng. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nữ diễn viên lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Vào đầu tháng 9, cô từng chia sẻ việc bị mất ngủ trong nhiều tháng liên tục.

"Trắng đêm cũng đã 5 tháng. Đêm nay cũng trắng đêm nhưng lại là một đêm trăng sáng. Ngân thích Trung thu, vì ánh sáng le lói của chiếc lồng đèn trong đêm tối nó huyền diệu mà lung linh biết mấy. Mong đêm Trung thu mọi người đều có một mái ấm để đi về. Một bàn tay ấm để nắm lấy".

Võ Cảnh và Thúy Ngân không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay tương tác trên mạng xã hội như trước. Nhiều khán giả nhận ra lần cuối họ đăng ảnh chung là từ tháng 3 năm nay.

Đến tháng 11, Võ Cảnh đăng tải dòng chia sẻ về tình yêu và sự kết thúc của một mối quan hệ. Anh không nhắc tên ai nhưng nhiều người liên tưởng tới Thúy Ngân.

“Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", anh viết.