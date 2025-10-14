Thúy Ngân bất ổn?

Thúy Ngân chia sẻ vài tháng trở lại đây cô thường thức trắng đêm. Nữ diễn viên thấy chua xót khi nghe người khác thêu dệt về mình.

Thời gian gần đây Thúy Ngân liên tục chia sẻ những tin nhắn tâm trạng trên kênh thông báo cá nhân khiến người hâm mộ lo lắng và thắc mắc chuyện gì đang xảy với nữ diễn viên.

Cách đây ít ngày, vào dịp Tết Trung thu, Thúy Ngân viết: “Trắng đêm cũng đã 5 tháng. Đêm nay cũng trắng đêm nhưng lại là một đêm trăng sáng. Ngân thích Trung thu, vì ánh sáng le lói của chiếc lồng đèn trong đêm tối nó huyền diệu mà lung linh biết mấy. Mong đêm Trung thu mọi người đều có một mái ấm để đi về. Một bàn tay ấm để nắm lấy”.

Thúy Ngân có những chia sẻ gây lo lắng. Ảnh: FBNV.

Tới rạng sáng 14/10, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Dẫu biết trước giờ nghe rất nhiều câu chuyện thêu dệt về mình, nhưng lần này thấy chua xót nhiều hơn là buồn. Thôi thì ráng ngủ, mai còn dậy đi làm lo cho cha mẹ. Mọi việc còn lại, trời cao thấy ắt sẽ an bài. Gạt hết tiêu cực qua mà đi ngủ đi nào".

Thúy Ngân không giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhiều người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên trải qua giai đoạn bất ổn.

Thúy Ngân thời gian qua vướng tin chia tay Võ Cảnh dù cả hai trước đó cũng không xác nhận chuyện tình cảm. Sau khi đóng chung phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, họ thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong hầu hết sự kiện. Tuy nhiên, gần đây, cả 2 không còn tương tác và xuất hiện liên tục cùng nhau như trước đó.

Hồi tháng 9, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh vắng mặt dù trước đó, họ đã cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến du lịch. Lần cuối hai người đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3. Dù tin đồn râm ram suốt thời gian dài, Thúy Ngân và Võ Cảnh đều chọn cách không lên tiếng.