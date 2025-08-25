Thùy Linh thắng tay vợt Thái Lan tại giải vô địch thế giới

Tối 25/8 (giờ Hà Nội), Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vượt qua tay vợt kỳ cựu Ratchanok Intanon (Thái Lan) với tỷ số 2-0 tại vòng 1 giải cầu lông vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Pháp.

Thùy Linh giành quyền vào vòng 1/16 giải cầu lông thế giới.

Ở set 1, Thùy Linh nhập cuộc tự tin, liên tục duy trì thế cân bằng với đối thủ. Dù có lúc bị Intanon vượt lên dẫn 8-5, tay vợt Việt Nam kiên cường bám đuổi, trước khi bứt phá mạnh mẽ. Những pha điều cầu khéo léo và khả năng phòng ngự bền bỉ giúp Thùy Linh giành các điểm quan trọng, khép lại set đấu với chiến thắng 21-17.

Bước sang set 2, tay vợt Thái Lan chơi quyết liệt hơn nhưng không thể bứt lên. Sự lỳ lợm và chính xác trong các pha xử lý cuối sân giúp Thùy Linh làm chủ thế trận. Cô ghi liên tiếp các điểm số then chốt, qua đó kết thúc set đấu với chiến thắng 21-18, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0.

Đây là lần thứ 2 Thùy Linh vượt qua đối thủ đang giữ hạng 10 thế giới. Tháng 3/2024, tay vợt số 1 Việt Nam từng đánh bại Intanon cũng với tỷ số 2-0 ở tứ kết giải cầu lông Đức mở rộng. Tại giải này, Thùy Linh thất bại đáng tiếc ở chung kết.

Đánh bại đối thủ từng vô địch thế giới 2013, vô địch châu Á năm 2015, giành HCB ASIAD, 3 HCV SEA Games, là bước đệm quan trọng để Thùy Linh thêm tự tin trước hành trình khó khăn phía trước.

Với chiến thắng ấn tượng, Thùy Linh ghi tên vào vòng 1/16 gặp Kirsty Gilmour của Scotland, hiện xếp hạng 31 thế giới. Cách đây hai năm tại kỳ giải 2023, Thùy Linh dừng bước ngay từ vòng một.