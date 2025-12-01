Thủy điện Sông Ba Hạ đổi người điều hành sau đợt xả lũ lịch sử

Thủy điện Sông Ba Hạ điều chỉnh nhân sự tạm thời khi một số lãnh đạo phải làm việc với cơ quan chức năng. Quyết định này nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, quản lý không gián đoạn.

Thủy điện Sông Ba Hạ vừa thông báo điều chỉnh nhân sự tạm thời. Ảnh: Evngenco2.

Ngày 1/12, Tổng công ty Phát điện 2 (Genco2) - công ty mẹ của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ - cho biết một số nhân sự chủ chốt của công ty đang làm việc với cơ quan chức năng, dẫn đến việc không thể tham gia điều hành liên tục.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất và quản lý không bị gián đoạn, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết bố trí nhân sự thay thế.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc tạm thời phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của công ty trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ, Phó phòng Kỹ thuật - An toàn, được giao tạm thời điều hành phòng thay cho trưởng phòng. Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, sẽ hỗ trợ ông Vũ, đặc biệt với các nội dung liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa và vận hành liên hồ trên lưu vực sông Ba.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc phân xưởng vận hành, được giao tạm thời quản lý phân xưởng thay quản đốc.

Thông tin thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh trước đó, ngày 19/11, trong đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung, Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả nước về hạ du với lưu lượng 16.100 m3/s - mức được các chuyên gia đánh giá là “lịch sử” trong ngành thủy điện.

Khi đó, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú cho biết hai đợt cắt lũ đã giảm được cho hạ du lần lượt 93 triệu m3 và 53 triệu m3. Ông khẳng định việc xả lũ tuy vượt mức lịch sử nhưng vẫn thực hiện đúng quy trình, bởi nếu không xả, hồ chứa có thể vượt giới hạn kỹ thuật và gây hậu quả nghiêm trọng cho cả thượng và hạ du.

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập năm 2007, trở thành công ty đại chúng từ năm 2008. Đơn vị hiện quản lý và vận hành nhà máy thủy điện công suất 220 MW, với sản lượng trung bình đạt gần 602 triệu kWh mỗi năm.