Tang thương ở rốn lũ Hòa Thịnh, cảnh báo xả lũ có kịp thời?

Đến nay, tại xã Hoà Thịnh, mưa lũ khiến 25 người chết, tổng thiệt hại hơn 560 tỷ đồng. Về thông tin cảnh báo lũ, thủy điện xã lũ, có người chia sẻ nhận được thông báo, người không.

Xã Hoà Thịnh bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ.

Tiếng kêu cứu vang lên khắp xóm

Tối 19 và rạng sáng 20/11, nước lũ bất ngờ cuồn cuộn tràn về thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk. Nước dâng nhanh đến mức nhiều hộ dân chỉ kịp leo lên mái nhà, dỡ ngói kêu cứu giữa đêm đen. Trong tình huống sinh tử ấy, ông Trần Công Thành (người dân trong xóm) không kịp thu dọn tài sản hay đưa lúa gạo lên cao.

"Khoảng 21h ngày 19/11, tiếng kêu cứu vang lên khắp xóm khi nước bắt đầu ập vào. Dù tài sản trong nhà còn chất dưới nền, tôi vẫn bỏ lại tất cả. Tôi cũng sợ lắm, nước mạnh quá, nhưng trong xóm toàn trẻ con với người già... không cứu thì họ biết bấu víu vào đâu.

Ông Thành chỉ kịp quăng vội chiếc đèn pin lên ghe rồi lao vào dòng nước xiết, tìm cách đưa từng người dân đến ngôi nhà hai tầng gần đó để trú tránh.

Trong hai ngày liên tiếp, chỉ với chiếc ghe nhỏ và đôi tay tê cứng vì lạnh, ông Thành đã đưa hơn 40 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều người dân chia sẻ, nếu không có ông Thành, không biết tính mạng bao nhiêu người sẽ ra sao sau trận lũ dữ ấy.

Thế nhưng cũng còn nhiều người không được may mắn khi chưa được cứu kịp thời.

Ngày 25/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến nay, trận mưa lũ vừa qua khiến 25 người chết, 4.820/8.255 nhà bị ngập nước hoàn toàn, 24 nhà bị bị sập đổ hoàn toàn, 65 con bò bị chết... với tổng thiệt hại hơn 560 tỷ đồng .

Theo ông Hoại, địa bàn xã bị ngập thiệt hại hầu như toàn bộ, đặc biệt là các thiết bị điện tử, xe cộ, nội thất trong nhà.

Chia sẻ về việc nước lũ cao bất thường, theo ông Hoại, trên địa bàn có Thủy điện Đá Đen (địa phận xã Hoà Mỹ), Hồ Mỹ Lâm (xã Hoà Thịnh) có nguồn nước đổ về. Ông Hoại cho rằng, từ 12h đêm 19/11 nước từ hướng Bắc tràn qua đổ về hướng Nam (từ sông Bà tràn vào - PV).

“Nước lên rất nhanh, tầm 20 phút nước đã lên 1,5m khiến bà con trở tay không kịp”, ông Hoại cho hay. Ông Hoại thông tin thêm, trước lũ tỉnh Đắk Lắk đã có hai công điện, xã triển khai phòng chống mưa lũ ngay trong ngày 17/11.

Từ đây địa phương nhắn tin, đưa lên các nhóm phòng chống lụt bão về thôn, đài truyền thanh phát cả ngày, đặc biệt mưa lớn phát liên tục. Mọi năm khu vực ở xã Hoà Thịnh thường bị lụt, nhưng năm nay mực nước cao quá nên vùng thiệt hại nặng như “rốn” chứa nước.

Bà Tuyết chưa hết bàng hoàng khi kể lại đêm nước dâng.

Tài sản mất hết cả, giờ chưa biết tính thế nào

Bà Đặng Thị Thanh Tuyết (55 tuổi, trú thôn Mỹ Xuân 1, xã Hoà Thịnh) đi dọc đường tìm các đoàn từ thiện để xin thực phẩm, chăn màn. Trận lũ vừa rồi đã khiến xe máy, tủ lạnh, 20 bao thóc cùng đồ đạc trong nhà bị ngập hết. “Giờ tôi cần nhất gạo, ăn mì tôm mấy ngày liền rồi”, bà Tuyết nói và cho biết trước khi nước dâng cao cũng đã nhận được thông báo từ thôn.

Sau đó bà dọn dẹp, dắt xe máy, kê lúa và các thứ cao 2 mét. Bà nghĩ mọi năm ngập kê cao như vậy là yên tâm rồi nhưng không ngờ mực nước dâng quá nhanh, chảy xiết. Lúc đó nhà bà Tuyết có 8 người, tất cả phải trèo lên nóc nhà.

“Nước trắng xoá hết, lúc đó chỉ lo nước ngập mái nhà thì chết hết. Vì nhà không ai biết bơi, mà có biết bơi giỏi mấy cũng không sống nổi với dòng nước chảy xiết đó đâu. Cả nhà ở trên mái nhà cả một đêm. Mấy đứa nhỏ vừa đói vừa lạnh, mãi đến trưa mới có người tới cứu”, bà Tuyết nhớ lại.

Bà Thắm xúc động vì nhận được đồ cứu trợ từ đoàn thiện nguyện.

Vừa trải qua trận lũ kinh hoàng, bà Nguyễn Thị Thắm (50 tuổi, trú thôn Mỹ Xuân 1, xã Hoà Thịnh) chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại đêm định mệnh. Tối đó bà Thắm ở nhà một mình, chồng con đi làm xa.

Bà nói rằng, bản thân không có điện thoại nên không có ai gọi, và thường xuyên ở trong nhà nên không nghe loa đài gì. Nước lớn đổ về làm ngập hết đồ đạc, thóc lúa trong nhà.

Theo bản năng, bà Thắm trèo lên mái nhà, nhịn đói cả đêm, sợ quá chỉ biết ngồi khóc cả đêm. Đến trưa có mấy người trong xóm đến cứu thì ôm nhau oà khóc.