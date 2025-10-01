'Bom tấn' ngành game vừa được kích hoạt

Electronic Arts, hãng game đứng sau Battlefield và Madden NFL, sẽ trở thành công ty tư nhân trong thương vụ LBO kỷ lục 55 tỷ USD.

EA được định giá khoảng 55 tỷ USD trong thương vụ mua lại. Ảnh: Bloomberg.

Nhà phát triển trò chơi điện tử Electronic Arts (EA), “cha đẻ” của các thương hiệu đình đám như Battlefield hay Madden NFL, vừa đồng ý bán mình cho một liên minh nhà đầu tư trong thương vụ mua lại bằng đòn bẩy (LBO) trị giá 55 tỷ USD . Nếu hoàn tất, đây sẽ là thương vụ LBO lớn nhất lịch sử.

Theo công bố ngày 30/9, nhóm nhà đầu tư gồm Quỹ đầu tư công (PIF) của Ả Rập Xê Út, Affinity Partners do Jared Kushner sáng lập và công ty Silver Lake sẽ chi 36 tỷ USD tiền mặt, cộng với phần vốn góp từ PIF và 20 tỷ USD nợ do ngân hàng JPMorgan tài trợ.

Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của PIF, quỹ trị giá khoảng 1.000 tỷ USD , trong tham vọng đưa Ả Rập Xê Út trở thành trung tâm toàn cầu về thể thao và trò chơi điện tử. Đây cũng được xem là tín hiệu cho thấy các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy quy mô lớn đang quay trở lại, sau giai đoạn dài ít xuất hiện kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Thỏa thuận EA gợi nhớ đến thương vụ 45 tỷ USD mua lại công ty năng lượng TXU Energy tại Texas vào năm 2007. Tuy nhiên, TXU đã phá sản chỉ bảy năm sau đó, để lại nhiều hoài nghi về tính bền vững của các thương vụ LBO khổng lồ.

Trong thương vụ lần này, cổ đông của EA sẽ nhận 210 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 25% so với giá đóng cửa ngày 25/9 là 168,32 USD . Nhờ đó, giá trị vốn chủ sở hữu của công ty đạt khoảng 52,5 tỷ USD . Sau thông tin thương vụ, cổ phiếu EA đã tăng 5% lên mức 202,54 USD .

“Thỏa thuận này mở đường cho các nhà tài trợ trở lại với những thương vụ lớn sau nhiều năm hạn chế do chi phí vay cao và điều kiện thị trường không thuận lợi”, Kyle Walters, nhà phân tích tại công ty phân tích PitchBook nhận định.

Electronic Arts hiện phụ thuộc mạnh vào mảng thể thao điện tử. Freedom Capital Markets cho rằng sự hậu thuẫn tài chính từ nhóm nhà đầu tư mới sẽ giúp EA đẩy mạnh các dự án dài hạn, vốn khó thực hiện nếu vẫn là công ty đại chúng.

EA cũng chuẩn bị ra mắt Battlefield 6, được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu bổ sung hơn 2 tỷ USD vào năm tài chính 2028. Tuy nhiên, theo Benchmark, mức giá 210 USD /cổ phiếu vẫn “thấp hơn đáng kể” so với giá trị nội tại của công ty, khi tiềm năng tăng trưởng vẫn chưa được khai thác hết.